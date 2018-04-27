Konya'da karısının takıntılı aşığını bıçaklayarak öldüren adam, tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Cezaevinde psikolojisi bozulan katilin, kendini cezaevi tuvaletinde asarak intihar ettiği belirtildi.

Konya'da öfkeli koca, eşine takıntılı aşık olan spor salonu sahibini bıçakla öldürdükten sonra tutuklanmıştı. Cezaevine atılan koca, atletiyle kendini cezaevi tuvaletinde asarak intihar etti.

EŞİNE AŞIK OLAN ADAMI ÖLDÜRMÜŞTÜ

Konya'da, eşini rahatsız ettiği gerekçesiyle spor salonu sahibi Reşit Aydın'ı bıçakla öldürdükten sonra tutuklanmıştı.

TUVALETTE KENDİNİ ASARAK İNTİHAR ETTİ

Uğur Kart'ın, çarşamba günü, tutuklandıktan sonra konulduğu Konya E Tipi Kapalı Cezaevi'nin tuvaletinde, sabah saatlerinde cansız bedeni bulundu. Kart'ın, kendini atletiyle asarak, yaşamına son verdiği belirlendi.

PSİKOLOJİSİ BOZULMUŞ

Reşit Aydın'ın öldüğünü, cezaevine girdikten sonra öğrendiği belirten Kart'ın, psikolojisinin bozulduğu ileri sürüldü. Uğur Kart'ın cenazesi, yapılacak otopsinin ardından ailesine teslim edilecek.

Kaynak: haberinburada