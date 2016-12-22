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KARLOV MOSKOVA'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR


KARLOV MOSKOVA'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR
Tarih : 22 Aralık 2016, 12:18
Puan Ver : Karlov Moskova'da Son Yolculuğuna Uğurlanıyor(8/10)10


Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesinin ardından bugün Moskova'da cenaze töreni düzenleniyor.



Karlov için ilk tören Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleştiriliyor.Dışişleri Bakanlığı'ndaki törene Putin de katıldı.



Törene Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da katıldı.



Karlov'un cenaza töreni Kurtarıcı İsa Katedrali'nde düzenlenecek. Buradaki törene Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de katılacak.



Putin, Karlov'un cenaze törenine katılmak için yıllık basın toplantısını ertelemişti.



Karlov'un naaşı Salı günü Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen devlet töreniyle uğurlanmıştı.



 



kaynak:habertürk








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