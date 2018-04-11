Abd Savunma Bakanı: Suriye Müdahale İçin Hazırız, Emir Bekliyoruz!
Trump'ın Tehditlerine Putin'den Cevap Geldi!
Suriye'deki Gerilime İran'da Katıldı: Şam'ın Yanında Yer Alacağız
Ronaldo'nun Golünü Atmaya Çalıştı, Ayağını Kırdı
Uluslararası Ajans Duyurdu! Suudi Arabistan'a Füze Saldırısı
Trump'ın Tweet'iyle Altın Da Fırladı
Karlov Suikastçısı Altıntaş'ın Fetö Abisinin Görüntüleri Ortaya Çıktı
'bir Anda Göğüslerime Yapıştı, Çığlık Atmaya Başladım'
Rusya: Suriye'de Kimyasal Saldırı Olmadı. Bu Bir Kurgu
Merkez'den Rekor Kıran Dövizle İlgili İlk Yorum!
Gece Yarısına Kadar Depoları Doldurun Zam Geldi!
Gerçek Ortaya Çıktı! Salah, Galatasaray'ın Kapısından Dönmüş
Babasının Fotoğrafıyla Yaptığı Paylaşım Olay Oldu
Metrobüs Sapığına Hapis Cezası!
Abd-Rusya Restleşmesi Sonrası Esad, Havaalanı Ve Üslerini Kapattı
Son Dakika! Trump'ın Füze Tehdidi Sonrası Pentagon'dan Şaşırtan Çıkış
Küme Düşen Tarihi Kulüp, Parasızlıktan Stattaki Hurdaları Satıyor
Pensilvanya'da Öğretmenlere Savunma Amaçlı Beyzbol Sopası Dağıtıldı
Öğrencilerin Otostopla Bindiği Kamyon Devrildi: 1 Ölü 3 Yaralı
Abd-Rusya Restleşmesine Türkiye'den İlk Tepki!

Karlov suikastçısı Altıntaş'ın FETÖ abisinin görüntüleri ortaya çıktı

KARLOV SUİKASTÇISI ALTINTAŞ'IN FETÖ ABİSİNİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Rus Büyükelçi Karlov suikastı failinin FETÖ içindeki "abisi" olduğu tespit edilen ve tutuklanan eski BTK çalışanı Şahin Söğüt'ün güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Tarih : 11 Nisan 2018, 18:10
Puan Ver : Karlov Suikastçısı Altıntaş'ın Fetö Abisinin Görüntüleri Ortaya Çıktı(8/10)4

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastı saldırganı Mevlüt Mert Altıntaş'ın, FETÖ içindeki "abisi" olduğu tespit edilen ve tutuklanan eski Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) çalışanı Şahin Söğüt'ün güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

ZANLININ, BANKA İLE İZLEDİĞİ YOL GÜZERGAHINDAKİ KAMERALAR İNCELENEREK YERİ TESPİT EDİLDİ

Karlov suikastının ardından firar eden ve yakalanıp 6 Nisan'da tutuklanan Söğüt'ün yakalanmasına ilişkin detaylar soruşturma dosyasına eklendi. Ankara Yenimahalle'deki bir bankada 26 Şubat'ta işlem yaptığı belirlenen şüpheli Söğüt'ün yakalanması için savcılığın talimatı üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bankanın güvenlik kamerası kayıtlarını ve zanlının ayrıldıktan sonra izlediği yoldaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yeri tespit edilen Söğüt, ekiplerce 5 Nisan'da yakalandı.

SÖĞÜT'ÜN TEDİRGİN HALİ GÜVENLİK KAMERASINDA

Altıntaş'ın "FETÖ abisi" olduğu ve Karlov'un öldürülmesiyle ilgili örgüt talimatını Altıntaş'a ilettiği belirtilen Söğüt'ü ele veren görüntü olduğu belirtilen bankanın güvenlik kamerası kayıtlarında, 26 Şubat saat 14.14'te Söğüt'ün banka önüne geldiği, telefon görüşmesi yaptıktan sonra da bankaya girdiği görülüyor. Görüntülerde bankada sıra numarası alıp sıranın kendisine gelmesini bekleyen Söğüt'ün, işlemini gerçekleştirdiği dakikalarda tedirgin halleri ve güvenlik kameralarına bakınması da yer alıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Karlov  Suikastçısı  Altıntaş  In  Fetö  Abisinin  Görüntüleri  Ortaya  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER