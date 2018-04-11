Rus Büyükelçi Karlov suikastı failinin FETÖ içindeki "abisi" olduğu tespit edilen ve tutuklanan eski BTK çalışanı Şahin Söğüt'ün güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastı saldırganı Mevlüt Mert Altıntaş'ın, FETÖ içindeki "abisi" olduğu tespit edilen ve tutuklanan eski Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) çalışanı Şahin Söğüt'ün güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

ZANLININ, BANKA İLE İZLEDİĞİ YOL GÜZERGAHINDAKİ KAMERALAR İNCELENEREK YERİ TESPİT EDİLDİ

Karlov suikastının ardından firar eden ve yakalanıp 6 Nisan'da tutuklanan Söğüt'ün yakalanmasına ilişkin detaylar soruşturma dosyasına eklendi. Ankara Yenimahalle'deki bir bankada 26 Şubat'ta işlem yaptığı belirlenen şüpheli Söğüt'ün yakalanması için savcılığın talimatı üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bankanın güvenlik kamerası kayıtlarını ve zanlının ayrıldıktan sonra izlediği yoldaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yeri tespit edilen Söğüt, ekiplerce 5 Nisan'da yakalandı.

SÖĞÜT'ÜN TEDİRGİN HALİ GÜVENLİK KAMERASINDA

Altıntaş'ın "FETÖ abisi" olduğu ve Karlov'un öldürülmesiyle ilgili örgüt talimatını Altıntaş'a ilettiği belirtilen Söğüt'ü ele veren görüntü olduğu belirtilen bankanın güvenlik kamerası kayıtlarında, 26 Şubat saat 14.14'te Söğüt'ün banka önüne geldiği, telefon görüşmesi yaptıktan sonra da bankaya girdiği görülüyor. Görüntülerde bankada sıra numarası alıp sıranın kendisine gelmesini bekleyen Söğüt'ün, işlemini gerçekleştirdiği dakikalarda tedirgin halleri ve güvenlik kameralarına bakınması da yer alıyor.

Kaynak: haberinburada