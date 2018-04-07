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Karlov Suikastçısının FETÖ Abisi Tutuklandı

KARLOV SUİKASTÇISININ FETÖ ABİSİ TUTUKLANDI

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andey Karlov suikastını gerçekleştiren Mevlüt Mert Altıntaş'ın FETÖ içerisindeki "abi"si olduğu tespit edilen eski BTK çalışanı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tarih : 07 Nisan 2018, 00:50
Puan Ver : Karlov Suikastçısının Fetö Abisi Tutuklandı(5/10)1

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca suikastin ardından başlatılan soruşturma kapsamında saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın örgüt içerisindeki "abi"si olduğu tespit edilen Ş.S., Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ş.S., Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Ş.S., soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı'ya ifade verdi. Ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

ÖRGÜTÜN TALİMATLARINI ALTINTAŞ'A İLETTİ

Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada, Ş.S.'nin örgütün emniyetteki mahrem yapılanmasında yer aldığı ve "Ahmet" kod adını kullandığı tespit edildi. Eski BTK çalışanı olan Ş.S.'nin saldırının hemen ardından Altıntaş'ın maillerini silen kişi olduğu değerlendirilirken, suikast planlarını ve örgütün talimatlarını Altıntaş'a ileten kişi olduğu üzerinde de duruluyor.

SUİKAST İLE İLGİLİ 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, 19 Aralık 2016'da Ankara'da katıldığı bir resim sergisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Suikastı gerçekleştiren Altıntaş, polisle girdiği çatışma sırasında ölü ele geçirilmişti. Cinayetle ilgili olarak 3'ü polis 7 kişi gözaltına alınmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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