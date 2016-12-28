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karlov suikastı sırasındaki ifadesiyle hafızalara ...

KARLOV SUİKASTI SIRASINDAKİ İFADESİYLE HAFIZALARA ...

Andrey Karlov suikastı sırasında çekilen fotoğrafıyla tüm Türkiye'nin ilgisini üzerine toplayan "Sağdaki adam" suikast sırasında yaşadıklarını anlattı. "'Bunu neden yaparlar?' diye düşünüyorumdur." dedi.

Tarih : 28 Aralık 2016, 09:18
Puan Ver : Karlov Suikastı Sırasındaki İfadesiyle Hafızalara ...(9/10)6


 Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a düzenlenen suikast sırasında çekilen bir fotoğrafta bulunan kişi yaşadıklarını anlattı. Kendisine 'sağdaki adam' denilmesini tercih eden kişi "O ifademde korku yok. 'Güzel şeyler olacakken kötü şeyler neden olur? Bunu neden yaparlar?' diye düşünüyorumdur. Zaten her zaman düşündüğüm ve hiç çözemediğim bir şeydir. Sevgi ve barış ile yaşamak varken neden hayatı cehenneme çevirirler" diye sordu.



"SAĞDAKİ ADAM YAŞADIKLARINI ANLATTI"



5Harfliler'den Duygu Aytaç fotoğrafta yer alan "sağdaki adam"a ulaştı. Sağdaki adam yaşadıklarını anlattı.



"Sağdaki adam"ın açıklaması şöyle:



O fotoğrafla ilgili ruh halimi ben de çözemedim. O an neler düşündüğümü pek hatırlamıyorum. Olayla ilgili gördüklerim ve orada geçen zamanla ilgili sanki hafızamın %80'i silinmiş gibi.



"BUNU NEDEN YAPARLAR DİYE DÜŞÜNÜYORDUM"



İnanın bu olayı bir an önce unutmak istiyorum. Ama şunu söyleyebilirim, hiç korkmadım. O ifademde korku yok. "Güzel şeyler olacakken kötü şeyler neden olur? Bunu neden yaparlar?" diye düşünüyorumdur. Zaten her zaman düşündüğüm ve hiç çözemediğim bir şeydir. Sevgi ve barış ile yaşamak varken neden hayatı cehenneme çevirirler.



"BABAM BANA AZERİ BİR HALK OZANININ ADINI VERMİŞ"



Emekli inşaat mühendisiyim. 10 yıl İzmir'de yaşadıktan sonra Ankara'ya döndüm. Dünyayı gezmekten başka amacım yok. Beni oraya getiren neden de bu sergiyi üyesi olduğum gezginler grubunun organize etmesi ve orada fotoğraflarımın olmasıydı. Adım Farsça. Anlamı "gizli, saklı'" Önemli bir hikâyesi yok, babam halk ozanlarını sevdiğinden Azeri bir halk ozanının adını vermiş bana.



Sizden ricam, bu yazıda ismimi kullanmak yerine bana yine "Sağdaki adam" demeniz.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Karlov  Suikastı  Sırasındaki  İfadesiyle  Hafızalara      haber

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