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Karlov suikastinde Gülen için verilen karara ABD'den ilk yorum!

KARLOV SUİKASTİNDE GÜLEN İÇİN VERİLEN KARARA ABD'DEN İLK YORUM!

Karlov suikastinde FETÖ lideri Gülen hakkında yakalama çıkarılmasıyla ilgili ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'den gelen belgelerin değerlendirilmesinden sonra karar verilecek denildi.

Tarih : 03 Nisan 2018, 11:10
Puan Ver : Karlov Suikastinde Gülen İçin Verilen Karara Abd'den İlk Yorum!(6/10)2

ABD Adalet Bakanlığı, Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastı soruşturması bağlamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'le ilgili kararın, Türkiye'den gelebilecek belgelerin değerlendirilmesinden sonra verileceğini bildirdi.

"TÜM MATERYALLERİ İNCELEYECEĞİZ"

Rus haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre, ABD Adalet Bakanlığı Sözcüsü Nicole Navas Oxman, konuyla ilgili sürece dair değerlendirmede bulundu.

Sözcü Oxman, açıklamasında, "Bu konu bağlamında Türk hükümetinin temin edebileceği tüm materyalleri inceleyeceğiz; (Gülen'in) iadesiyle ilgili herhangi bir karar bu bağlamda gerçeklere ve ilgili ABD yasalarına göre verilecektir." ifadesini kullandı ve daha fazla yorum yapmayacağını belirtti.

GÜLEN İÇİN YAKALAMA KARARI ÇIKARILMIŞTI

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un 19 Aralık 2016'da öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında FETÖ elebaşı Gülen ile cinayetin faili Mevlüt Mert Altıntaş'a uzanan ilişki silsilesi tespit edilmişti.

Soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı, nöbetçi Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğinden Fetullah Gülen, Şerif Ali Tekalan, Cemal Karaata, Cengiz Özkan, Emrullah Uslu, Hamza Sevinç, Murat Tokay ve Temel Alsancak hakkında yokluğunda tutuklama kararı çıkarılmasını talep etmişti.

Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebiyle Gülen'in de arasında bulunduğu 8 kişi hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "tasarlayarak insan öldürmek" suçlarından yokluğunda dün tutuklama kararı çıkarmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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