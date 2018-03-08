KARLOV SUİKASTİNİN ŞİFRESİNİ RUS UZMANLAR DA ÇÖZEMEDİ
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastine ilişkin soruşturma kapsamında, suikastin faili Mevlüt Mert Altıntaş'ın cep telefonunun şifresini kırmak için Ankara'ya gelen Rus heyetteki uzmanların da telefonu açamadığı öğrenildi.
CUMHURİYET SAVCISI İLE GÖRÜŞTÜLER
Soruşturma kapsamında Ankara'ya gelen Rus heyette bulunan uzmanlar, soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Savcısı ile görüştü.
RUS UZMANLAR TELEFONUN KİLİDİNİ AÇAMADI
Savcının huzurunda suikastın faili Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis Mevlüt Mert Altıntaş'a ait telefonun şifresini kırmaya çalışan uzmanlar, tüm uğraşlarına rağmen telefonu açamadı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, telefonun açılması için yabancı bir firmayla temasa geçtiği, firmanın yetkililerinin nisan ayında Ankara'ya gelecekleri öğrenildi.
RUS BÜYÜKELÇİ SERGİ SALONUNDA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov, 19 Aralık'ta Ankara'da katıldığı bir sergide uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Karlov suikastının faili Mevlüt Mert Altıntaş, polisin açtığı ateş sonucu öldürülmüştü.
Cinayetle ilgili aralarında Guru Medya Yayın Grubu Başkanı Hayreddin Aydınbaş ve serginin organizatörlüğünü yapan Mustafa Timur Özkan'ın da aralarında bulunduğu 3'ü polis 7 kişi tutuklanmıştı.
Kaynak: haberinburada
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