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karpuzda hasat arttı, fiyat düştü

KARPUZDA HASAT ARTTI, FİYAT DÜŞTÜ

Türkiye'de üretilen yaklaşık 4 milyon ton karpuzun yüzde 20'sini, ilk ürün döneminde de yüzde 80'ini yetiştiren Adana'da, açık tarla karpuzu hasadı başladıktan sonra fiyatlar hızlı bir şekilde düştü.

Tarih : 20 Haziran 2017, 14:38
Puan Ver : Karpuzda Hasat Arttı, Fiyat Düştü(10/10)7


Türkiye'de üretilen yaklaşık 4 milyon ton karpuzun yüzde 20'sini, ilk ürün döneminde de yüzde 80'ini yetiştiren Adana'da, açık tarla karpuzu hasadı başladıktan sonra fiyatlar hızlı bir şekilde düştü.



Mahalle aralarında tanesi 5 kiloyu bulan karpuz 1 ile 3 lira arasında değişen fiyatla satılıyor. Adana Toptancı Hali'nde ise bugün 30 kuruştan işlem görürken, belli bölgelerin en kaliteli karpuzu toptan 60 kuruşa geriledi.



20 gün öncesine kadar marketlerde kilosu 3 ile 5 lira arasında değişen rakamlara satılan karpuzun fiyatı Ramazan ayına rağmen tarlada başlayan hasatla birlikte düşüşe geçti. Tarlalardan toplanıp doğrudan kamyonet ve traktör kasalarında mahalle arasına getirilen ortalama 5 kilo gelen karpuz 1-3 lira arasında satışa sunuluyor.



Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Semih Karademir, tüketicinin bu yıl da gönül rahatlığıyla ucuza karpuz alabileceğini söyledi. Açık tarla karpuzunun fiyatları düşürdüğünü söyleyen Karademir, "Bölgemizde mayısın 15'inde başlayan karpuz hasadı devam ediyor. Erkenci bölgelerdeki hasatlarımız neredeyse bitmek üzere. Toprak tarafına girildiğinde fiyatların düşeceğini söylemiştik. Fiyatlar tünel dediğimiz alanlarda rekoltenin yüksek olması nedeniyle düşmeye başladı. Ankara ve İstanbul'da havanın yağışlı olması, tüketimin az olması nedeniyle arzın aleyhine oldu. Fiyatlarda biraz düşüş var" dedi.



 



kaynak:milliyet








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