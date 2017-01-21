2018 Ford Mustang yüzünü gösterdi. Ford, daha önceki modellere göre daha agresif bir tasarıma sahip olan yeni 2018 model Ford Mustang'in görüntülerini yayınladı.



Ford, merakla beklenen yeni Mustang modelinin görüntülerini paylaştı. 2018 Ford Mustang, 2015 ve 2017'de çıkan modellere kıyasla daha agresif bir dış tasarıma sahip. Yan taraftan bakıldığında aracın öne doğru atılıyormuş şeklinde görünmesini sağlayan tasarımın aldığı ilk yorumlar da genelde olumlu yönde.



Ön taraftaki ızgara kısmının önceki modele göre daha alçak fakat yanlara doğru daha geniş olduğu tasarımda ayrıca üçgen hatlara da daha çok yer verilmiş. Farların da artık daha ince bir yapıda olduğu görülebiliyor.



İlk olarak 1964'te piyasaya sürülen Ford Mustang o günden beri kendisine sadık bir hayran kitlesine sahip. 2014'te piyasaya çıkan 50.yıl özel modeli serinin hayranları tarafından “agresif” bir tasarıma sahip olmamakla eleştirilmişti. Tasarımcıların bu eleştirilere dikkat ettiği yeni modelde anlaşılıyor.



11 farklı renk seçeneğine sahip olacak olan 2018 Ford Mustang, yeni olarak turuncu renk seçeneği de sunuyor. Ayrıca araç 17 ila 20 inç arasında farklı jant tasarımı seçenekleri de sunuyor.