

2016'nın son çeyreğinde piyasa çıkan Google Pixel ve Pixel XL'ın ardından firma Pixel 2'yi tanıtmaya hazırlanıyor.



Kamerası ön planda tutularak lanse edilen Pixel ve Pixel XL'ın başarılı bir performans göstermesi ve beğenilmesinin ardından Google, Pixel cihazları serisini devam ettirmek amacıyla Pixel 2'yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor.



Pixel ve Pixel XL'da kullanılan kamera lensleri topluluktan ciddi anlamda övgü toplanmış, eleştirmenler tarafından şu ana kadar “telefonlarda kullanılmış en iyi kamera” diye nitelendirilmişti. Tahminler ise Google'ın Pixel 2'de de kameraya odaklanacağı yönünde. Yabancı kaynaklar ise Google'ın kamerayı donanım yönünde geliştirmeyeceği, daha çok kameranın yazılımına odaklanacağını belirtiyor. ‘ın 9TO5Google haberine göre ise kameranın düşük ışık performansına odaklanılacağı belirtiliyor.



Cihazda Qualcomm Snapdragon 83X veya İntel yonga setlerinden birini kullanılacağı düşünülüyor. MediaTek yonga seti kullanımı ise her ne kadar önceki modellerde söz konusu iken Pixel 2 için değil. Yine 9TO5Google'ın haberinde göre Google kendi yonga setini de geliştirme aşamasında olduğu belirtiliyor. Ancak bu yonga setinin Pixel 2'de kullanılıp kullanılmayacağı kesin değil.



Firmanın Pixel 2'nin yanında daha ucuz fiyatlı Pixel 2B'yi de çıkaracağı edinilen bilgiler arasında. Google bu sayede daha büyük bir kitleye hitap etmek ve olabildiğince çok kişiye Google cihazı deneyimini yaşatmayı hedefliyor. Pixel 2 ise mevcut modelden 50 Dolar daha pahalı olarak satışa sunulacak.



