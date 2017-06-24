

Real Madrid'de 10 yıl forma giydikten sonra yeni sezonda yoluna yeni bir kulüple devam edecek olan Pepe için Beşiktaş bastırıyor. 34 yaşına gelse de Çin ekipleri senelik 10 milyon Euro'luk kontrat önerilerinde bulundu ancak Pepe'nin kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği biliniyor. Paris Saint-Germain (PSG) gibi bir dev de kısa vadeli bir kontratla ona talip oldu. Beşiktaş ise 2+1 yıllık sözleşme öneriyor. Yıllık 4.5 milyon Euro net maaş vadeden siyah-beyazlılar adına görüşmeleri menajer Ahmet Bulut yürütüyor. AS gazetesinde de Pepe'nin ilk 11 garantisi istediği için Paris Saint-Germain ile Beşiktaş arasında kararsız kaldığı belirtiliyor.







HANNİBAL LECTER BENZETMESİ!



Bir dönem Lionel Messi'ye yaptığı fauller o kadar gündeme gelmişti ki Pepe, neredeyse futbol kamuoyunun bir numaralı hedefi olmuştu. Rakip taraftarların, "Suikastçi" lakabı taktığı Pepe için Kalatan televziyonu TV3, "Futbolun Hannibal Lecter'ı" demiş, Real Madrid televizyona dava açmıştı. Ne var ki tecrübeli oyuncu, son 4 sezonunda tek bir kırmızı kart bile görmedi, çıktığı 329 maçta gördüğü kırmızı kart sayısı ise 5. Brezilya asıllı Portekizli'nin 229 La Liga maçında sadece 209 faulü bulunuyor.







FATİH TERİM, 14 YIL ÖNCE G.SARAY'A 'ALIN" DEMİŞTİ



Pepe ilk kez Türkiye'de radara girdiğinde 20 yaşında, Brezilya'dan Avrupa'ya adım atmış bir gençti. Maritimo'da oynayan Pepe'nin yeteneklerini Fiorentina döneminde fark eden ve Galatasaray yönetimine, "Kesin alın" raporu veren Fatih Terim, dönemin yöneticisi Ahmet Demet'in Portekiz'den eli boş dönmesiyle hayal kırıklığına uğramıştı. Aradan tam 14 yıl geçti ve Pepe kariyerinin 10 yılını Real Madrid'de geçirmiş, Avrupa'da sertliğiyle adeta marka olmuş tecrübeli bir savunma lideri. Fatih Terim'in genç neferi olamayan Pepe'nin Şenol Güneş'in tecrübeli savunma lideri olabilme ihtimali de zamanın ne çabuk geçtiğini bizlere gösteriyor.







kaynak:sabah