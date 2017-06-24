Nadide Sultan: Evlilik Cinsel İlişkiyi Öldürmüyor
Emeklinin Gözü 3 Temmuz'da
Çin Ve Abd'den Kore'yi 'nükleer Silahsızlandırma'
Trabzonspor, Onazi İçin Gelen Teklifi Reddetti
Kolesterol İlacını Kullanalım Mı, Kullanmayalım Mı?
16 Yaşında 146 Sabıkası Olan Çocuk...
Erdoğan'dan Flaş Sözler... 'cevabımızı Sahada Vereceğiz'
Gerginliklerden Kurtulabileceğimiz Bir Türkiye
Volvo, Polestar Markası İle Elektrikli Araçlarını Pazarlayacak
Amazon Deneme Programını Hayata Geçiriyor
Hitman'in İlk İki Bölümü Ücretsiz Oldu
Yeni Switch Güncellemesi Kayıp Joy-Con'ları Bulmayı Kolaylaştırıyor
Akıllı Telefon Sahipleri Bayramda Dikkat!
Steam Yaz İndirimleri Ne Zaman Başlıyor?
Apple Qualcomm Kavgası Devam Ediyor
Bakan Albayrak: Her Şeyin Temelinde Bir Enerji Vardır
50 Milyar Tl Cirolu 5 Yatırım Adası
Türkakım'da Derin Deniz Boru İnşaatı Başladı
81 İlde 'huzur Arife Operasyonu': 57 Gözaltı
Helallik İsterken Kalp Haberi Geldi

kartal bastırıyor

KARTAL BASTIRIYOR

Siyah-beyazlı yönetim, Fransızların kısa vadeli teklifine karşılık tecrübeli futbolcuya 2+1 yıllık sözleşme önerdi. İspanyol AS gazetesi, ilk 11 garantisi isteyen oyuncunun iki takım arasında kararsız kaldığını yazdı

Tarih : 24 Haziran 2017, 10:46
Puan Ver : Kartal Bastırıyor(10/10)11


Real Madrid'de 10 yıl forma giydikten sonra yeni sezonda yoluna yeni bir kulüple devam edecek olan Pepe için Beşiktaş bastırıyor. 34 yaşına gelse de Çin ekipleri senelik 10 milyon Euro'luk kontrat önerilerinde bulundu ancak Pepe'nin kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği biliniyor. Paris Saint-Germain (PSG) gibi bir dev de kısa vadeli bir kontratla ona talip oldu. Beşiktaş ise 2+1 yıllık sözleşme öneriyor. Yıllık 4.5 milyon Euro net maaş vadeden siyah-beyazlılar adına görüşmeleri menajer Ahmet Bulut yürütüyor. AS gazetesinde de Pepe'nin ilk 11 garantisi istediği için Paris Saint-Germain ile Beşiktaş arasında kararsız kaldığı belirtiliyor.



HANNİBAL LECTER BENZETMESİ!

Bir dönem Lionel Messi'ye yaptığı fauller o kadar gündeme gelmişti ki Pepe, neredeyse futbol kamuoyunun bir numaralı hedefi olmuştu. Rakip taraftarların, "Suikastçi" lakabı taktığı Pepe için Kalatan televziyonu TV3, "Futbolun Hannibal Lecter'ı" demiş, Real Madrid televizyona dava açmıştı. Ne var ki tecrübeli oyuncu, son 4 sezonunda tek bir kırmızı kart bile görmedi, çıktığı 329 maçta gördüğü kırmızı kart sayısı ise 5. Brezilya asıllı Portekizli'nin 229 La Liga maçında sadece 209 faulü bulunuyor.



FATİH TERİM, 14 YIL ÖNCE G.SARAY'A 'ALIN" DEMİŞTİ

Pepe ilk kez Türkiye'de radara girdiğinde 20 yaşında, Brezilya'dan Avrupa'ya adım atmış bir gençti. Maritimo'da oynayan Pepe'nin yeteneklerini Fiorentina döneminde fark eden ve Galatasaray yönetimine, "Kesin alın" raporu veren Fatih Terim, dönemin yöneticisi Ahmet Demet'in Portekiz'den eli boş dönmesiyle hayal kırıklığına uğramıştı. Aradan tam 14 yıl geçti ve Pepe kariyerinin 10 yılını Real Madrid'de geçirmiş, Avrupa'da sertliğiyle adeta marka olmuş tecrübeli bir savunma lideri. Fatih Terim'in genç neferi olamayan Pepe'nin Şenol Güneş'in tecrübeli savunma lideri olabilme ihtimali de zamanın ne çabuk geçtiğini bizlere gösteriyor.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Kartal  Bastırıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER