KARTAL İŞİ TEK GOLLE BİTİRDİ
Fenerbahçe ve Trabzonspor galibiyetleriyle şampiyonluk yarışında iddialı halen Kartal, Gençlerbirliği önünde hata yapmadı ve zirveye bir adım daha yaklaştı.
Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.
İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI
Vodafone Park'ta ilk yarıda Gençlerbirliği savunmasının kilidini açmakta zorlanan Kartal, Babel ve Negredo ile girdiği ender pozisyonları da gole çeviremedi. İlk yarının son anlarında Sessegnon'un frikikten vuruşunda Fabri gole izin vermedi ve ilk 45 dakika golsüz geçildi.
TEK GOL TALISCA'DAN
İkinci yarıda vites artıran Beşiktaş'ın golü bulması uzun sürmedi. 53. dakikada savunma arkasına sarkan Talisca, düzgün bir vuruşla Gençlerbirliği ağlarını havalandırdı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Beşiktaş karşılaşmayı 1-0 kazandı.
Böylece peş peşe 3. galibiyetini alan Kartal, 50 puanlar 2. sıraya yükseldi. Üst üste 2 yenilgisini alan konuk takım ise 26 puanda kaldı.
Kaynak: haberinburada
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