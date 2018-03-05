KARTAL TRABZON'DA BABEL İLE UÇTU!
Spor Toto Süper Lig 24. hafta kapanış maçında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
İLK TEHLİKELİ ATAK TRABZONSPOR'DAN
Karşılaşmanın 6. dakikasında sağ kanattan Sosa'nın kullandığı serbest vuruşa Novak ön direkte dokundu fakat çerçeveyi bulamadı.
WAGNER LOVE DOKUNAMADI
Hızlı gelişen Beşiktaş atağında, sol kanattan Adriano'nun ortasında top Love'ın önünden geçti. Love hamle yapmasına rağmen bu topa dokunmayı başaramadı.
TALISCA KARŞI KARŞIYA KAÇIRDI
İlk yarının son bölümlerinde Babel'in pasıyla savunmanın arkasına sarkan Talisca, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Onur gole izin vermedi.
Karşılaşmanın ilk yarısının kalan bölümlerinde de gol sesi çıkmayınca taraflar soyunma odasına 0-0'lık beraberlikle gitti.
BEŞİKTAŞ'TA ADRIANO SAKATLANDI
Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Adriano, Trabzonsporlu Pereira ile girdiği ikili mücadele sonunda sakatlandı ve oyundan çıktı. Tecrübeli futbolcunun yerine oyuna Caner Erkin dahil oldu.
BABEL SESSİZLİĞİ BOZDU
Karşılaşmanın 71. dakikasında Negredo'nun sol kanata pasını Caner bekletmeden içeri kesti. Defanstan seken topu kontrol eden Negredo boş pozisyondaki Babel'i gördü. Holladalı futbolcu düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.
BABEL YENİDEN SAHNEDE
Karşılaşmanın 78. dakikasında Negredo'nun harika ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Babel, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Kaynak: haberinburada
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