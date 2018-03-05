Şampiyonlar Liginde Real Madrid, Neymar'sız Psg'yi Çöpe Attı
Tsk, Bm Sözcüsü'nün Tweet'ini Paylaştı: Pkk Sivillere İzin Vermiyor
Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi'nde Yangın!
Yoğun Bakımda Büyük Panik! Elektrikler Kesildi, Hastalar Sevk Edildi
Güzel Sunucu Evlilik Yolunda İlk Adımı Attı, Kahveleri Kendi Dağıttı
Fotoğraf Çektireceğim Deyip Hollywood Yıldızının Oscar Ödülünü Çaldı
Otel Odasında Cesedi Bulunan Futbolcunun Ölüm Nedeni Belli Oldu
İngiliz Büyükelçi'den Övgü Dolu Sözler: Türkiye'den Ders Alıyoruz
Fenerbahçe, 130 Liralık Biletlerin Ardından Tff'ye Şikayete Gitti
Erdoğan İle Putin Suriye'deki Son Gelişmeleri Ele Aldı
Beşiktaş'tan Sürpriz Hamle: Ekici İle Souza'yı Pfdk'ya Sevk Edin
Bu Kulüp Bitmiş Deyip İstifa Etti
Fırat Kalkanı'nda Kurtarılan El Bab'ta Bombalı Saldırı: 1 Ölü 5 Yaralı
Floransa'da Siyahi İsyanı! İkinci Günde Halk Sokaklara Döküldü
Pkk, Tsk'nın İlerleyişini Durdurmak İçin Hendek Kazmaya Başladı
Kredi Borcu Olanlar Müjde! Ödeme Yapmak İçin Yeni İmkanlar Geliyor
Fetö'nün Hijyen Evlerine Baskın! 9 Kız Öğrenci Gözaltında
Resmi Açıklama Geldi! Suudi Arabistan, İsrail'e Hava Sahasını Açtı
İlk Kez Bu Kadar Net Konuştu: Partime Kırgınım!
Yunanistan Başbakanı Çipras, Tutuklu İki Yunan Askeri İçin Bm'den Yardım İstedi

KARTAL TRABZON'DA BABEL İLE UÇTU!


Kartal Trabzon'da Babel ile uçtu!
Tarih : 05 Mart 2018, 22:40
Puan Ver : Kartal Trabzon'da Babel İle Uçtu!(10/10)6

Spor Toto Süper Lig 24. hafta kapanış maçında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

İLK TEHLİKELİ ATAK TRABZONSPOR'DAN

Karşılaşmanın 6. dakikasında sağ kanattan Sosa'nın kullandığı serbest vuruşa Novak ön direkte dokundu fakat çerçeveyi bulamadı.

WAGNER LOVE DOKUNAMADI

Hızlı gelişen Beşiktaş atağında, sol kanattan Adriano'nun ortasında top Love'ın önünden geçti. Love hamle yapmasına rağmen bu topa dokunmayı başaramadı.

TALISCA KARŞI KARŞIYA KAÇIRDI

İlk yarının son bölümlerinde Babel'in pasıyla savunmanın arkasına sarkan Talisca, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Onur gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısının kalan bölümlerinde de gol sesi çıkmayınca taraflar soyunma odasına 0-0'lık beraberlikle gitti.

BEŞİKTAŞ'TA ADRIANO SAKATLANDI

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Adriano, Trabzonsporlu Pereira ile girdiği ikili mücadele sonunda sakatlandı ve oyundan çıktı. Tecrübeli futbolcunun yerine oyuna Caner Erkin dahil oldu.

BABEL SESSİZLİĞİ BOZDU

Karşılaşmanın 71. dakikasında Negredo'nun sol kanata pasını Caner bekletmeden içeri kesti. Defanstan seken topu kontrol eden Negredo boş pozisyondaki Babel'i gördü. Holladalı futbolcu düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

BABEL YENİDEN SAHNEDE

Karşılaşmanın 78. dakikasında Negredo'nun harika ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Babel, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş sahadan 2-0 galip ayrıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kartal  Trabzon  Da  Babel  İle  Uçtu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER