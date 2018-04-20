KARTAL'DA KİTAPEVİNDE ÇIKAN YANGIN BİNAYI SARDI: 3 YARALI
İstanbul Kartal'da bir kitapçının deposunda çıkan yangın üst katlardaki dairelere sıçradı. 3 kişi yaralanırken 1 kişi de dumandan etkilendi.
İstanbul Kartal'da bir kitapçının deposunda çıkan yangında 3 kişi yaralanırken 1 kişi de dumandan etkilendi. Panikleyen vatandaşlar camdan aşağıya atlayarak yangından kurtuldu.
YANGIN BİNAYI SARDI
Kartal, Kordonboyu Mahallesi, Hamam Sokak'ta bulunan bir kitapçının deposunda meydana gelen olayda kitapçının deposunda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Binanın girişindeki kitabevinin birinci katında çıkan yangın kısa sürede üst katlardaki ikametlere sirayet etti. Olayı gören vatandaşlar durumu itfaiyeye, polis ve 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken binada ikamet eden vatandaşlar da kendi imkanlarıyla dışarı çıkmaya çalıştı. Bu esnada vatandaşlardan biri ağır üç kişi yaralanırken bir kişi de dumandan etkilendi.
BİRİNCİ KATTAN ATLADI
Binada ikamet edenlerden Ömer Kavak panikleyerek birinci kattan aşağıya atladı. Ağır yaralı olduğu tespit edilen Kavak, ambulansla Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Araştırma Hastanesine götürüldü.
"YANGINDAN KURTULMAK İÇİN CAMDAN ATLAYANLAR OLDU"
Olayı gören bir vatandaş ise "Yangın büyük ihtimalle elektrik kontağından çıktı. Çevrede ki vatandaşlar taş atarak haber verdiler içerideki arkadaşlara. Yangından kurtulmak için içeriden dışarı atlayanlar oldu. Birinin eli yandı büyük ihtimalle atlayan da oydu. Birinin ayağı falan kanıyordu. Toplam içeride 3 ve ya 4 kişi vardı. Şuan da burası kitapevi olarak kullanılıyor" dedi.
İNCELEMELER DEVAM EDİYOR
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, polisin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.
Kaynak: haberinburada
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