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Kartal'da tehlikeli gerginlik! Zabıtalar karşı karşıya geldi

KARTAL'DA TEHLİKELİ GERGİNLİK! ZABITALAR KARŞI KARŞIYA GELDİ

Kartal'da hastane çevresine otopark yapmak isteyen İBB zabıta ekipleri ile Kartal Belediyesi zabıta ekipleri arasında tartışma çıktı. Yetkililerin anlaşmasıyla gerginlik son buldu.

Tarih : 28 Mart 2018, 11:30
Puan Ver : Kartal'da Tehlikeli Gerginlik! Zabıtalar Karşı Karşıya Geldi(8/10)4

Kartal'daki Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelenlerin park probleminin çözümü için otopark yapmaya çalışan İBB zabıta ekipleri ile Kartal Belediyesi zabıta ekipleri arasında tartışma çıktı. İki belediye zabıta ekipleri arasında yaşanan uzun süren gerginlik, yetkililerin anlaşmasıyla sona erdi.

İBB ZABITA EKİPLERİ İLE KARTAL BELEDİYESİ ZABITALARI TARTIŞTI

Kartal'da İBB Zabıta Ekipleri ile Kartal Belediyesi Zabıta ekipleri park yeri yüzünden karşı karşıya geldi.

OTOPARK ÇALIŞMASINA KARŞI ÇIKTILAR

İBB tarafından Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne araçlarıyla gelenlerin park sorunun çözmek için caddede bulunan boş alana otopark yapmak için çalışma başlatıldı.

İddiaya göre ise Kartal Belediyesi ekipleri otopark yapacak İBB ekiplerine karşı çıktı. Çalışmaları istemeyen Kartal Belediyesi kalabalık şekilde gelerek İBB Zabıta ekiplerini engellemek istedi.

POLİSİN GELMESİNİN ARDINDAN OLAY ÇÖZÜME KAVUŞTU

Yer yer tartışma yaşanmasının ardından olay yerine polis çağrıldı. Her iki belediye ekiplerinin yetkililerinin görüşmesinin ardından uzlaşma sağlanırken, alana iş makinesi çekildi, zabıta ekipleri de ayrıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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