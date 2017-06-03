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kartal'daki arsanın fiyatı dudak uçuklattı! metre ...

KARTAL'DAKİ ARSANIN FİYATI DUDAK UÇUKLATTI! METRE ...

DKY İnşaaat Başkanı Ali Dumankaya, "Kartal'da Hazine'ye ait 167 metrekare yeri almak için 17 ay uğraştık. Hak sahiplerine 7.5 milyon TL kira ödedik, arsanın metrekaresi 45 bin liraya maloldu" dedi

Tarih : 03 Haziran 2017, 09:43
Puan Ver : Kartal'daki Arsanın Fiyatı Dudak Uçuklattı! Metre ...(8/10)5


Kentsel dönüşümün hızlı ve doğru ilerlemesi için yeni düzenlemeler gündeme alınsa da inşaat sektörü, bürokratik süreçlerin işleri yavaşlattığını ifade ediyor. Özellikle üretimini son 4-5 yıldır kentsel dönüşüm odaklı yapan DKY İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dumankaya, Kartal'da hayata geçirdikleri DKY Ada projesi alanında Hazine'ye ait ufak bir alanın tapusunu 17 ay sonra alabildiklerini söyledi.



 



kaynak:haberler








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