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Kartal'ın eski hocası Carvalhal, Premier Lig ekibinin başına geçti

KARTAL'IN ESKİ HOCASI CARVALHAL, PREMİER LİG EKİBİNİN BAŞINA GEÇTİ

Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Portezli teknik adam, Premier Ligin dibine demir atan Swansea City'nin başına geçti.

Tarih : 28 Aralık 2017, 22:10
Puan Ver : Kartal'ın Eski Hocası Carvalhal, Premier Lig Ekibinin Başına Geçti(8/10)4

Premier League ekiplerinden Swansea City, menajerlik görevine Carlos Carvalhal'i getirdi.

Ligde alınan kötü sonuçların ardından Paul Clement ile yollarını ayıran Swansea City, bir dönem Beşiktaş, İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Medipol Başakşehir) ve Sporting Lizbon'u da çalıştıran 52 yaşındaki Carvalhal ile sezon sonuna kadar anlaştı.

SWANSEA CİTY LİGİN SON SIRASINDA YER ALIYOR

İngiliz ekibi, son iki yıl içinde beşinci kez teknik direktör değişikliğine gitti.

Ligde 20 haftada 3 galibiyet alabilen ve 13 puanla son sırada bulunan İngiliz temsilcisi, yılın son maçında cumartesi günü deplasmanda Watford ile karşılaşacak.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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