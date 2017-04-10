KARTAL'IN ŞOV HAFTASI!
Beşiktaş sadece futbolda değil, diğer branşlarda da başarılı bir haftayı geride bıraktı.
İşte Kartal'ın bu hafta sonu elde ettiği galibiyetler: Futbol takımı, Trabzon'u 4-3 yenerek, hedefine bir adım daha yaklaştı. Beşiktaş RMK Marin Engelli Basketbol Takımı, derbi maçında Galatasaray'ı 63-44 mağlup etti. Beşiktaş Sompo Japan, TOFAŞ'ı deplasmanda 94-95 yendi. Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, İstanbul Üniversitesi'ni 76-59'luk skorla geçti. Beşiktaş Erkek Voleybol Takımı, MSK Urfa'yı 3-0 yendi.
kaynak:sabah
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