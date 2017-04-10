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kartal'ın şov haftası!

KARTAL'IN ŞOV HAFTASI!

Beşiktaş sadece futbolda değil, diğer branşlarda da başarılı bir haftayı geride bıraktı.

Tarih : 10 Nisan 2017, 09:36
Puan Ver : Kartal'ın Şov Haftası!(6/10)4


 İşte Kartal'ın bu hafta sonu elde ettiği galibiyetler: Futbol takımı, Trabzon'u 4-3 yenerek, hedefine bir adım daha yaklaştı. Beşiktaş RMK Marin Engelli Basketbol Takımı, derbi maçında Galatasaray'ı 63-44 mağlup etti. Beşiktaş Sompo Japan, TOFAŞ'ı deplasmanda 94-95 yendi. Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, İstanbul Üniversitesi'ni 76-59'luk skorla geçti. Beşiktaş Erkek Voleybol Takımı, MSK Urfa'yı 3-0 yendi.



 



kaynak:sabah

 








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