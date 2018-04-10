Skandal İddia! Yunan Askeri, Türk Helikopterine Uyarı Ateşi Açtı
Kan Donduran Görüntü! İsrail Askerleri Filistinli Genci Öldürüp Kameraya Aldı
'afrin'i Suriye'ye Teslim Et' Diyen Rusya'ya Ateş Püskürdü!
Dün Gece Taraftarlar Coştu: Brad Pitt Eline Su Dökemez
Sevgilisinin Kafasını Kesip Öldüren Kadın Şoke Etti: Kafasını Almama İzin Verin
Hükümetten Rusya'ya Afrin Yanıtı: İşimiz Bitene Kadar Kalmaya Devam Edeceğiz
Zehirlenmesi Kıtalararası Krize Neden Olmuştu, Rus Ajanın Kızı Taburcu Edildi
Kimlik Kontrollerini Hızlandıracak Barkod Sistemi Geliyor
Doğu Guta'daki Kimyasal Saldırıya Erdoğan'dan Tepki: Katliamı Yapan Bedelini Ağır Öder
Tanem Sivar'ın Köpeklerini Zehirleyen Sanığın 3 Yıl Hapsi İstendi
Tugay Kerimoğlu'dan Fatih Terim'e: Belhanda'ya 60 Dakika Nasıl Dayanıyorsun
Kız Kardeşini Öldüren Erhan Timuroğlu, Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı
Türkiye'nin En Uzun 3. Tüneli Olacak! Işığa 500 Metre Kaldı
Son Dakika! Disk, 1 Mayıs'ı Maltepe'de Kutlayacağını Duyurdu
Beşiktaşlı Quaresma, Galatasaray'ın Yediği Golden Sonra Dalga Geçti
Kasaba Gelip Günlük Rızkını Alan Martı Görenleri Hayrete Düşürüyor
Son Dakika! Mit, Üst Düzey 3 Fetö'cüyü Gabon'dan Türkiye'ye Getirdi
Kıyıya Vuran Dev Balinanın Midesinden 29 Kilo Poşet Çıktı
Polisten 15 Kilometre Kaçan Alkollü Sürücü: Moralim Bozuktu, Sizi Görmedim
Yoğun Sis Kaza Getirdi! Araçtan Fırlayarak Şarampole Düşen Yolcu Öldü

Kasaba Gelip Günlük Rızkını Alan Martı Görenleri Hayrete Düşürüyor

KASABA GELİP GÜNLÜK RIZKINI ALAN MARTI GÖRENLERİ HAYRETE DÜŞÜRÜYOR

Kınalıada'daki kasap dükkanına gelerek uysal bir biçimde kendisine uzatılan etleri yiyen martı ilginç görüntüler oluşturuyor.

Tarih : 10 Nisan 2018, 11:30
Puan Ver : Kasaba Gelip Günlük Rızkını Alan Martı Görenleri Hayrete Düşürüyor(9/10)5

Hayvanlara eziyetin zirve yaptığı son günlerde yürekleri ısıtan görüntü Kınalıada'dan geldi.

ETLERİ AFİYETLE YİYOR

Kasap dükkanına gelerek kendisine uzatılan etleri afiyetle yiyen martının görüntüsü görenleri şaşkına çeviriyor.

ADINI 'BONCUK' KOYMUŞLAR

Adanın sevilen kasabı Selçuk Oğraş, martı ile arasının çok iyi olduğunu söylerken hergün yemeğini almaya gelen martıya 'boncuk' ismini taktığını söylüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kasaba  Gelip  Günlük  Rızkını  Alan  Martı  Görenleri  Hayrete  Düşürüyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER