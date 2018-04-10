KASABA GELİP GÜNLÜK RIZKINI ALAN MARTI GÖRENLERİ HAYRETE DÜŞÜRÜYOR
Kınalıada'daki kasap dükkanına gelerek uysal bir biçimde kendisine uzatılan etleri yiyen martı ilginç görüntüler oluşturuyor.
Hayvanlara eziyetin zirve yaptığı son günlerde yürekleri ısıtan görüntü Kınalıada'dan geldi.
ETLERİ AFİYETLE YİYOR
Kasap dükkanına gelerek kendisine uzatılan etleri afiyetle yiyen martının görüntüsü görenleri şaşkına çeviriyor.
ADINI 'BONCUK' KOYMUŞLAR
Adanın sevilen kasabı Selçuk Oğraş, martı ile arasının çok iyi olduğunu söylerken hergün yemeğini almaya gelen martıya 'boncuk' ismini taktığını söylüyor.
Kaynak: haberinburada
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