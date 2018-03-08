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Kasap Baba, Cinsel İçerikli Film Bağımlısı Olan Oğlunun Elini Kesti

KASAP BABA, CİNSEL İÇERİKLİ FİLM BAĞIMLISI OLAN OĞLUNUN ELİNİ KESTİ

Hindistan'da kasaplık yapan baba, cinsel içerikli filmlere olan bağımlılığı yüzünden çıkan tartışmada 18 yaşındaki oğlunun elini bıçakla kesti.

Tarih : 08 Mart 2018, 14:30
Puan Ver : Kasap Baba, Cinsel İçerikli Film Bağımlısı Olan Oğlunun Elini Kesti(5/10)1

Hindistan'da bir baba, cep telefonundan cinsel içerikli film izleyen 18 yaşındaki oğlunun elini kesti.

ÖNCE TARTIŞTILAR

Kasaplık yapan 45 yaşındaki Muhammed Qayyum Qureshi cinsel içerikli film izlememesi konusunda daha önce uyardığı oğlu bu alışkanlığından vazgeçmeyince telefonunu elinden almaya çalıştı. Khalid isimli çocuk boğuşma esnasında babasının elini ısırıp evden kaçtı.

ELİNİ BIÇAKLA KESTİ

Genç çocuk ertesi gün Haydarabad'daki evlerine geri döndüğünde eline kasap bıçağını alan baba, oğluyla yeniden tartışmaya başladı. Tartışma esnasında sinirlenen baba, oğlunun elini bıçakla kesti.

CİNAYETE TEŞEBBÜSTEN YARGILANACAK

Cani baba daha sonra polise giderek teslim oldu ve oğlunun elini kestiğini itiraf etti. Dört çocuk babası adam tutuklandı. Babanın cinayete teşebbüsten yargılanacağı öğrenildi.

ELİ KURTARMAK MÜMKÜN GÖRÜNMÜYOR

Genç Khalid'in kısa süre önce bir akıllı telefon satın aldığı ve o günden itibaren cinsel içerikli filmlere bağımlı hale geldiği öğrenildi. Hastaneden yapılan açıklamadan, çocuğun elinin yüzde 90 oranında kesildiği ve eski haline dönmesinin mümkün görünmediği söylendi.

Haberler.com/Dış Haberler

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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