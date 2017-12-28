Sokak Çocukları, Ünlü Oyuncuya Korku Dolu Anlar Yaşattı
Fatih Terim'den Drogba Bombası!
Sahadan Çıkarken Kabusu Yaşadı
Mario Gomez: Beni Ben Yapan Yerdeyim
Para Saadet Getirmedi! Piyangoyu Kazandılar Ama Hayatları Mahvoldu
Kimliğini Kontrol Ettiği Hayranına 7 Bin Liralık Hediye Verdi
Sigara Haberi Başına Bela Oldu: Hemen Kovun
Hakan Çalhanoğlu Transfer Dedikodularına Noktayı Koydu!
Süleymanoğlu Ölümsüz Oluyor
Kasap Döner, 2018'de Bitcoin'le Ödeme Kabul Edecek
Elektriğe Zam Geliyor
Ryan Babel'e 100. Gol Hediyesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnternet Zehri Artık Eve Girdi
Fenerbahçeli Robin Van Persie, Tesislerde Elektronik Sigara İçiyor
Kartal'ın Eski Hocası Carvalhal, Premier Lig Ekibinin Başına Geçti
Abdurrahim Albayrak Kararını Açıkladı
Vize Krizinden Etkilenen Yolculara Thy'den Sevindiren Haber: Ücretsiz Rezervasyon Değişikliği Yapılacak
Abd İle Vize Sorunu Çözüldü, Dolar Çakıldı!
Fatih Terim'in Eski Yardımcısından Olay Sözler!
Galatasaray Kariyeri Tek Maçla Bitti

Kasap Döner, 2018'de Bitcoin'le Ödeme Kabul Edecek

KASAP DÖNER, 2018'DE BİTCOİN'LE ÖDEME KABUL EDECEK

Kasap Döner, dijital para birimi olan Bitcoin ile ödeme uygulamasını 2018 yılında tüm şubelerinde kullanıma açıyor.

Tarih : 28 Aralık 2017, 23:10
Puan Ver : Kasap Döner, 2018'de Bitcoin'le Ödeme Kabul Edecek(8/10)4

Bitcoin ünlü bir fast food markası için ödeme aracı oldu. Kasap Döner'in Genel Müdürü Bahar Özürün "Enflasyon riski düşük, kullanımı basit, para transferi işlemlerinde güvenilir, hiçbir aracı olmadan direkt iki kişi arasında çalışan ve küçük bir hafıza kartında bile taşınabilen bu uygulamaya geçmekten dolayı çok mutluyuz" açıklamasını yaptı.

BITCOIN NASIL KULLANILIR?

Bitcoin için sanal cüzdan gerekiyor, Bu sanal cüzdanınızı cep telefonunuzda, bilgisayarınızda oluşturabileceğiniz gibi internet üzerinde bulunan web servislerinden de yararlanabilirsiniz. Oluşturacağınız cüzdan için özel bilgilerinizi vermenize de gerek yok.

Oluşturacağınız bu sanal cüzdan ile dijital para alabilir, gönderebilir ve alışveriş yapabilirsiniz. Bitcoin sisteminde yapılan ödemelerin doğrulanması için açık anahtarlı şifreleme (asimetrik şifreleme), noktadan-noktaya ağ bağlantısı ve proof-of-work gibi teknolojiler kullanılır.

Bitcoin'ler ödemeyi yapan adresten alıcı adrese şifrelenmiş olarak imzalanarak gönderilir. Her işlemin ağa duyurulumu yapılır ve blok zincirinde yerini alır. Böylece el değiştiren Bitcoin'ler bir kereden fazla kullanılamaz. Bitcoin bu teknolojileri kullanarak, herkesin kullanabileceği hızlı ve son derece güvenilir bir ödeme ağı sağlamaktadır.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kasap  Döner  2018  De  Bitcoin  Le  Ödeme  Kabul  Edecek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER