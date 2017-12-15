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Kasım'da Bütçe 8,5 Milyar Lira Fazla Verdi

KASIM'DA BÜTÇE 8,5 MİLYAR LİRA FAZLA VERDİ

Maliye Bakanı Ağbal, "Kasım ayında bütçe fazlası 8,5 milyar lira, faiz dışı fazla ise 13,6 milyar lira oldu" dedi.

Tarih : 15 Aralık 2017, 13:20
Puan Ver : Kasım'da Bütçe 8,5 Milyar Lira Fazla Verdi(10/10)6

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Kasım ayında bütçe fazlası 8,5 milyar TL, faiz dışı fazla ise 13,6 milyar TL olmuştur. Geçen sene Kasım ayında bütçe fazlası 10 milyar TL, faiz dışı fazla ise 13,9 milyar TL olmuştu" dedi.

Bakan Ağbal'ın, konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"11 AYLIK DÖNEMDE BÜTÇE AÇIĞI 26,5 MİLYAR TL OLDU"

Yılın ilk 11 ayında bütçe açığı 26,5 milyar TL, faiz dışı fazla ise 28,8 milyar TL olmuştur. Bu dönemde bütçe giderleri yüzde 17,7 artarak 601,1 milyar TL, faiz dışı giderler yüzde 18,1 artarak 545,8 milyar TL olmuştur. Bütçe gelirleri ise yüzde 13 artarak 574,6 milyar TL, vergi gelirleri yüzde 16,7 artarak 489,3 milyar TL olmuştur.

"ÇALIŞMALAR KARARLILIKLA SÜRECEK"

Daha önce de ifade ettiğimiz şekilde, yılın ikinci yarısından itibaren ekonomideki canlanma vergi gelirlerinde görece olarak yukarı yönlü bir gelişmeyi desteklerken, bütçe giderlerindeki artış oranı görece olarak aşağı yönlü bir görünüme sahiptir.

Orta Vadeli Program hedeflerine ulaşılması noktasında gerekli çalışmaları kararlılıkla sürdüreceğiz.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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