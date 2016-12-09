

Yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ve tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde kasımda en yüksek reel getiri Amerikan dolarında gerçekleşti.







Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın kasım ayına ilişkin, "Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları"nı açıkladı.







Buna göre, en yüksek aylık reel getiri, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,75, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6,30 ile dolardan elde edildi.







Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından euro yüzde 2,56 ve külçe altın yüzde 2,30 reel getiri sağladı.







Buna karşılık, mevduat faizi yatırımcısına yüzde 1,23, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 4,16 ve BIST 100 endeksi yüzde 5,52 kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise euro yatırımcısına yüzde 4,07, külçe altın yüzde 3,81 ve mevduat faizi yüzde 0,23 reel getiri sağlarken, DİBS yüzde 2,75 ve BIST 100 endeksi yüzde 4,13 kaybettirdi.







kaynak:bloomberght