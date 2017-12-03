Türk Futbolunda Tarihi Protesto: 90 Takım Maça Çıkmayacak
Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
Gs Başkanı Dursun Özbek: Fatih Terim'le Görüşmedik
Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
İstanbul'da 5 Bin Polisin Katıldığı Helikopter Destekli Huzur Operasyonu Düzenlendi
Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Ahmet Çakar: Ergün Penbe, Galatasaray'da Fatih Terim'in Yardımcısı Olacak
Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Seçim İttifakı Düzenlemesi Gündemimizde Yok
İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
Yahudilere Hakaret Eden Ümit Özat: Yanlış Anlaşıldım
İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
Şırnak'ta Kuyuya Düşen 3 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı
İstanbul Banliyö Hattında Günde 1,5 Milyon Yolcu Taşınacak
Toys R Us, 26 Mağazasını Kapatıyor
Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı
Chp Kılıçdaroğlu'nun Gösterdiği Belgeleri Savcılığa Teslim Etti
Şimşek: Enflasyonda Aralıktan İtibaren Kalıcı Düşüş Başlayacak

Kasımda En Yüksek Zam Domatese Yapıldı

KASIMDA EN YÜKSEK ZAM DOMATESE YAPILDI

Kasım ayında, domates fiyatı yüzde 36,63 ile en yüksek artışı gösterirken fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 12,97 ile ayva oldu.

Tarih : 03 Aralık 2017, 17:40
Puan Ver : Kasımda En Yüksek Zam Domatese Yapıldı(8/10)4

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Kasım ayı İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 üründen 188'inin fiyatı artarken 27 ürünün fiyatı düştü, 97 ürünün ise fiyatı değişmedi. İndekse göre, Kasım ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan domates, yüzde 36.63 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

DOMATESTEN SONRA EN FAZLA ARTIŞ SİVRİ BİBERDE OLDU

Fiyatlarında artış yaşanan diğer ürünler; aynı gruptan yüzde 17.88 ile sivri biber, yüzde 17.25 ile kabak, kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubundan yüzde 16.98 ile tiyatro bilet ücreti ve giyim harcamaları kadın giyimi grubundan yüzde 16.68 ile elbise oldu.

Fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 12.97 gerileme göstererek ayva oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; yüzde 12.74 ile pırasa, yüzde 8.80 ile ıspanak, yüzde 8.15 ile muz ve yüzde 4.20 ile havuç oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kasımda  En  Yüksek  Zam  Domatese  Yapıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER