KASIMPAŞA, BURSASPOR'U DEPLASMANDA YIKTI: 1-0
Spor Toto Süper Ligde Kasımpaşa, Bursaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.
Süper Lig'in 28. haftasında Bursaspor, Kasımpaşa'yı konuk etti.
Mete Kalkavan'ın yönettiği mücadelede tek gol sevincini Kasımpaşa yaşadı. 32. dakikada Trezeguet attığı golle İstanbul ekibine galibiyeti getiren isim oldu.
Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 37'ye yükseltirken, Bursaspor 33 puanda kaldı.
Kaynak: haberinburada
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