KASIMPAŞA, DEPLASMANDA BOLUSPOR'A 4-1 MAĞLUP OLUP KUPAYA VEDA ETTİ
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu rövanş karşılaşmasında Boluspor'a 4-1 mağlup oldu ve kupaya veda etti.
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
2 MAÇTA DA MAĞLUP OLDULAR
İstanbul'da oynanan ilk maçı Boluspor 3-1'lik skorla kazanan Boluspor, evindeki maçı da 4-1 kazanarak bir üst tura yükselen takım oldu.
Kaynak: haberinburada
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