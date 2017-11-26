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KASIMPAŞA İŞİ 90'DA BİTİRDİ


Kasımpaşa işi 90'da bitirdi
Tarih : 26 Kasım 2017, 19:20
Puan Ver : Kasımpaşa İşi 90'da Bitirdi(10/10)6

Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa ile Atiker Konyaspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadındaki mücadele 2-1 Kasımpaşa üstünlüğüyle son buldu.

Kasımpaşa 12. dakikada Samuel Eduok'un golüyle 1-0 öne geçerken, konuk takımda eşitliği 56'da Amir Hadziahmetovic sağladı. 90'da Omeruo skoru tayin etti. Kasımpaşa bu skorla 18 puana yükseldi, Konyaspor ise 11 puanla haftayı kapadı.

KASIMPAŞA'NIN RAKİBİ FENERBAHÇE

Kasımpaşa ligde bir sonraki hafta Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Mehmet Özdilek'in ekibi ise evinde Bursaspor'u ağırlayacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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