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Kasımpaşa, ligden düşen rakibine acımadı

KASIMPAŞA, LİGDEN DÜŞEN RAKİBİNE ACIMADI

Spor Toto Süper Ligde Kasımpaşa, küme düşmesi kesinleşen Kardemir Karabükspor'u 2-0 mağlup etti.

Tarih : 14 Nisan 2018, 16:30
Puan Ver : Kasımpaşa, Ligden Düşen Rakibine Acımadı(9/10)5

Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta maçında Kasımpaşa ile Karabükspor karşı karşıya geldi.

İlk yarısı pozisyon açısından kısır geçen maçın ikinci yarısında Kasımpaşa oyuna ağırlığı koydu ve maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Özellikle maçın ikinci yarısındaki performansıyla galibiyete uzanan Kasımpaşa adına tabelayı değiştiren golleri, 55. dakikada Trézéguet ve 66. dakikada Mensah kaydetti.

KASIMPAŞA 40 PUANDA

Ligde özellikle son haftalarda önemli bir ivme yakalayan Kasımpaşa, bu galibiyetin ardından ligdeki puanını 40'a yükseltti. Geçtiğimiz hafta ligden düşmesi kesinleşen Karabükspor, Kasımpaşa yenilgisinin ardından 12 puanda kaldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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