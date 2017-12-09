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Kasımpaşa - Trabzonspor maçında İsrail'e tepki

KASIMPAŞA - TRABZONSPOR MAÇINDA İSRAİL'E TEPKİ

Kasımpaşa ve Trabzonsporlu futbolcular, sahaya 'Kudüs kırmızı çizgimizdir' yazılı pankart ile çıktı.

Tarih : 09 Aralık 2017, 16:50
Puan Ver : Kasımpaşa - Trabzonspor Maçında İsrail'e Tepki(5/10)1

Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan Kasımpaşa - Trabzonspor karşılaşmasında Kudüs tepkisi dikkat çekti. İHA'nın haberine göre; ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'i başkenti olarak tanıdığını açıklamasının ardından gelen tepkiler Süper Lig müsabakalarında da sürüyor.

TARAFTAR İSRAİL'İN BU KADARINA TEZAHÜRATLARLA TEPKİ GÖSTERDİ

Kasımpaşalı ve Trabzonsporlu futbolcular, sahaya beraber üzerinde 'Kudüs kırmızı çizgimizdir' yazılı pankart ile çıktı. Karşılaşmaya gelen taraftarlar da İsrail'in bu kararına tezahüratlarla tepkilerini gösterdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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