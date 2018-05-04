KASIMPAŞA'DA MUTLU SON
Kasımpaşa, sezon başında Anderlecht'ten kiraladığı Trezeguet'in bonservisini 2,5 milyon euroya aldı.
Kasımpaşa'dan flaş transfer hamlesi geldi. İstanbul ekibi, bu sezon gösterdiği performansla 3 büyüklerin dikkatini çeken Trezeguet'in bonservisini Anderlecht'ten aldı.
Trézéguet'nin bonservisi 2.5 milyon euroya mal olurken 3 yıllık anlaşma sağlandı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- 4 Yıl Önce Düşen Uçağı Arıyorlardı, Uyuyan Gemileri Buldular
- Sahte Türk Doktor İngiltere'yi Ayağa Kaldırdı! Botoks Yaptığı Kadınları Tanınmaz Hale Getirdi
- Putin'den Dünyaya Gözdağı! 'hançer'ini Tanıtacak
- Kadınlar Tuvaletini Dikizlerken Panel İle Duvar Arasına Sıkışıp Öldü
- Süper Güçlerin 'lazer' Savaşı! Pentagon'dan Çin'e Sert Uyarı
Bu Haberle İlgili Yorumlar