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Kasımpaşa'da Mutlu Son
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Kasımpaşa'da mutlu son

KASIMPAŞA'DA MUTLU SON

Kasımpaşa, sezon başında Anderlecht'ten kiraladığı Trezeguet'in bonservisini 2,5 milyon euroya aldı.

Tarih : 04 Mayıs 2018, 19:00
Puan Ver : Kasımpaşa'da Mutlu Son(8/10)4

Kasımpaşa'dan flaş transfer hamlesi geldi. İstanbul ekibi, bu sezon gösterdiği performansla 3 büyüklerin dikkatini çeken Trezeguet'in bonservisini Anderlecht'ten aldı.

Trézéguet'nin bonservisi 2.5 milyon euroya mal olurken 3 yıllık anlaşma sağlandı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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