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Kasımpaşa'yı 2-1 Yenen Başakşehir, Ligin İlk Yarısını Lider Tamamladı
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Kasımpaşa'yı 2-1 yenen Başakşehir, ligin ilk yarısını lider tamamladı

KASIMPAŞA'YI 2-1 YENEN BAŞAKŞEHİR, LİGİN İLK YARISINI LİDER TAMAMLADI

Süper Ligin 17. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Puanını 36'ya yükselten teknik direktör Abdullah Avcı'nın öğrencileri, sezonun ilk yarısını lider bitirdi.

Tarih : 24 Aralık 2017, 21:10
Puan Ver : Kasımpaşa'yı 2-1 Yenen Başakşehir, Ligin İlk Yarısını Lider Tamamladı(6/10)2

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Medipol Başakşehir, 90 dakika sonunda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Başakşehir bu sonuçla sezonun ilk yarısını lider kapattı.

Medipol Başakşehir maça golle başladı ve konuk ekip 4. dakikada Edin Visca'nın golüyle 1-0 öne geçti. Kasımpaşa 43. dakikada Veysel Sarı'nın golüyle skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

GALİBİYETİ GETİREN GOLLER VISCA VE MOSSORO'DAN GELDİ

Mücadelenin 70. dakikasında Mossoro, Başakşehir'i 2-1 öne geçiren golü kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Medipol Başakşehir Süper Lig'de puanını 36'ya çıkardı. Kasımpaşa ise 19 puanda kaldı.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında deplasmanda Bursaspor ile karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa ise sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konukedecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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