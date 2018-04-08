Kıbrıslı üniversite öğrencisi Sophia Hadjipanteli kaşları nedeniyle ölüm tehditleri alıyor. Ancak Hadjipanteli olumsuz yorum ve tehditlere aldırmadan fotomodelliğe devam ediyor.

ABD'de yaşayan Kıbrıslı üniversite öğrencisi Sophia Hadjipanteli kaşları yüzünden ölüm tehditleri almaya başlamış. Ancak güzel model bunu umursamadığını söylüyor.

ÖLÜM TEHDİTLERİNE RAĞMEN FİRMALARDAN TEKLİF ALIYOR

ABD Maryland Üniversitesi'nde pazarlama öğrencisi olan 21 yaşındaki Sophia Hadjipanteli sıradışı görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Saçları sarı olan ancak kaşlarını koyu renk boyayan Sophia, aldığı ölüm tehditlerini umursamadan birçok firmadan tanıtım yüzü olması için teklif alıyor.

"BENİ İĞRENÇ GÖSTERDİĞİNİ SÖYLÜYORLAR"

Gür kaşlarını genlerinden alan Sophia, "Bu kültürel bir miras. Fotoğraflarımı pek çok yerde görmeye başladım. Takipçi sayım da her geçen gün artıyor. Sosyal medyada insanlar kaşlarımın beni iğrenç çirkin gösterdiğini söylüyor. Hatta kaşlarım yüzünden tehditleri ölüm alıyorum." diyor.

ELEŞTİRİLERİ UMURSAMIYOR

Ancak Sophia bunu hiç umursamıyorum ve kendimi böyle daha güzel buluyorum diyor.

Aldığı tehditlerin yanında birçok markanın yüzü olmak için de teklifler alan ve gün geçtikçe ünlenen Sophia bu inadında haklı gibi görünüyor.

Kaynak: haberinburada