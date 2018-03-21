KAŞLARINDAN SONRA BURNUNU DA YAPTIRDI! İŞTE YENİ MODEL İDO
Burnuna estetik yaptırdığı konuşulan İdo Tatlıses, operasyondan sonra ilk kez görüntülendi. İdo, "Estetik değil biraz rötuş yaptırdım." diyerek ,yüzünü gizlemeye çalıştı.
İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo, kemerli burnundan rahatsız olduğu için estetik yaptırdığı iddia edildi. Operasyondan sonra ilk kez görüntülenen İdo, "Estetik değil, rötuş yaptırdım." dedi.
"RÖTUŞ YAPTIRDIM"
Burnundaki bandajı saklamaya çalışan genç şarkıcı İdo Tatlıses, "Estetik yok, biraz rötuş var. Aslında burun kemiğini aldırdım, beraberinde de rötuş yaptırdım" dedi.
İşte İdo'nun o anları:
Kaynak: haberinburada
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