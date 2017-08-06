Kastamonu'nun Tosya ilçesinde akşam saatlerinde etkisini arttıran ve zaman zaman hızı saatte 90 kilometreyi bulan fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Bahçelievler Mahallesi, Harsat Mahallesi'nde çok sayıda binanın çatısı uçtu. Yine çok sayıda araç, fırtınanın sürüklediği ya da kopardığı malzemelerden dolayı hasar gördü. Tosya Belediyesi İtfaiye ekipleri çatısı uçan ya da çöken evleri kontrol etti.

ALIŞVERİŞ MERKEZİNİN ÇATISI UÇTU

Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin çatısındaki kiremit ve tahtaların fırtına nedeniyle uçması sonucu karşı binanın 6. katında bulunan evin oturma odasına ve balkonundan içeri girdi. Fırtınada uçan kiremit ve tahta parçalarının girdiği dairenin duvarının çökmesi sonucu apartman girişinde park halinde bulunan otomobil ve motosikletler ağır hasar gördü.

BİRÇOK MAHALLENİN ELEKTRİKLERİ KESİLDİ

Saatteki hızı 90 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle ilçe merkezindeki birçok mahallede ve köyler elektrik kesintileri meydana geldi. Şiddetli rüzgar nedeniyle onlarca evin çatısı, kiremit ve güneş panelleri uçtu. Binaların çatısından uçan demir parçaları ise müstakil evlerin çatısına zarar verdi. Evleri zarar gören vatandaşlar, yağmurda çocuklarıyla birlikte sokağa çıkmak zorunda kaldı.

YILDIRIM DÜŞEN KAVAK AĞACI YANDI

Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evin bahçesinde bulunan kavak ağacına yıldırım düştü. İtfaiye ekipleri yanan kavak ağacına müdahale ederek çevreye zarar vermeden söndürdü. Yaklaşık 15 dakika süren şiddeti yağmur ve dolu olayı sonrası ilçede evlerde ve merkez şehir içi yollarda hasar olayları meydana geldi. Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin ve İlçe Belediye Başkanı Kazım Şahin evleri zarar gören vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kaynak: haberinburada