Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde yumurta büyüklüğünde yağan dolu görenleri şaşırttı. Paniğe neden olan dolu tarım arazilerine ve bazı araçlara zarar verdi.

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde aniden bastıran yağış, bir süre sonra yerini dolu yağışına bıraktı. Yola ve araçların üzerine düşen doluların büyüklüğü ve çıkardığı ses dikkat çekti.

YUMURTA BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DOLU ARAÇLARA ZARAR VERDİ

Doluların zemine düşmesiyle oluşan görüntüler endişe ile izlenildi. Dolu yağışını cep telefonuna çekenler saçakların altına girerken, araçların üzerine düşen dolular nedeniyle bazı araçlarda da maddi hasar oluştu. Dolu yağışı, ilçede tarım arazilerine de zarar verdi.

Kaynak: haberinburada