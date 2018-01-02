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Katalonya krizi İspanya'ya 1 milyar euroya mal oldu

KATALONYA KRİZİ İSPANYA'YA 1 MİLYAR EUROYA MAL OLDU

İspanya Ekonomi Bakanı Luis de Guindos, Katalonya'da düzenlenen bağımsızlık referandumu ve sonrasında yaşanan siyasi krizin ekonomik maliyetinin yaklaşık 1 milyar euro olduğunu belirtti.

Tarih : 02 Ocak 2018, 20:10
Puan Ver : Katalonya Krizi İspanya'ya 1 Milyar Euroya Mal Oldu(10/10)6

İspanya Ekonomi Bakanı Luis de Guindos, Katalonya'da düzenlenen bağımsızlık referandumu ve sonrasında yaşanan siyasi krizin ekonomik maliyetinin yaklaşık 1 milyar euro olduğunu açıkladı. İspanya'da bir radyo yayınında konuşan Guindos, Katalonya Özerk Bölgesi'nde düzenlenen referandumun ardından Katalan ekonomisinin yavaşladığını söyledi.

BÜYÜME HIZINI DÜŞÜRDÜ

İspanya hükümeti, Katalan hükümetini görevden alıp bölgede erken seçim ilan etmişti.

Ekonomi, 21 Aralık'ta düzenlenen bölgesel seçimde İspanya yanlılarının en önemli propaganda konularından biriydi.Ekonomi Bakanı Guindos'a göre referandum, Katalan ekonomisinin dördüncü çeyrekteki büyüme hızını yüzde 0,9'dan 0,4'e düşürdü."KATALONYA EKONOMİYE YÜK HALİNE GELDİ"Guindos "Katalonya eskiden İspanya ortalamasının üzerinde büyürdü ve İspanya ekonomisini de peşinden sürüklerdi" dedi ve ekledi: "Fakat dördüncü çeyrekte ekonomiye bir yük haline geldi." Referandumun ardından yaşanan siyasi kriz ve belirsizlik nedeniyle yaklaşık 3 bin 100 şirket merkezlerini Katalonya'dan taşıdı.21 Aralık'ta düzenlenen erken seçim de siyasi krizin çözülmesini sağlayamadı. İspanya yanlısı Ciudadanos (Yurttaşlar) partisi birinci sırayı alırken bağımsızlık yanlısı partiler 135 sandalyeli mecliste 70 sandalye elde ederek çoğunluk oluşturmayı başardı.İspanya Ekonomi Bakanı Luis de Guindos, ayrılıkçı partilerin tek taraflı hareket etmeyi bırakması gerektiğini söylerken onları "Katalan toplumunun temel ihtiyaçlarına odaklanmaya" davet etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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