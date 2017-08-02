Katar, İtalya'dan 5 milyar euro değerinde 7 savaş gemisi için sipariş verdi.

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Katar'ın İtalya'dan 5 milyar euro değerinde 7 savaş gemisi için sipariş verdiğini açıkladı. (AFP)

Kaynak: haberinburada