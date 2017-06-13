Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn tarafından yalnızca kara ve hava sınırları değil kara suları da kapatılan Katar, bir gemisini Umman'ın Sahar Limanı'na gönderdi.



Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn tarafından yalnızca kara ve hava sınırları değil kara suları da kapatılan Katar, bir gemisini Umman'ın Sahar Limanı'na gönderdi.







Katar krizini çözmek için Türkiye, İran ve Rusya'nın ardından Fransa da seferber oldu, Fransız Dışişleri Bakanı Katarlı mevkidaşıyla bugün görüşüyor.







Ülkede yaşamını yitiren bir Suudi'nin cenazesini yasak nedeniyle akrabaları almaya gelemedi. Bunun üzerine yüzlerce Katarlı saygı göstermek için cenaze törenine katıldı.







Katarlılar, araçlarına Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Tani ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resimlerini araçlarına çıkartma olarak yapıştırıyor.







kaynak:milliyet