KATAR DIŞİŞLERİ BAKANI AL SANİ TÜRKİYE'YE GELİYOR
Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, yarın (Cuma) Türkiye'ye geliyor.
Al Sani'nin, Başbakan Yıldırım ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'yla görüştükten sonra, Cumhurbaşkanı ERdoğan tarafından kabul edileceği açıklandı.
BUGÜN TİLLERSON KATAR'DAYDI
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Körfez bölgesinde sürdürdüğü mekik diplomasisi kapsamında 48 saat içinde ikinci kez Katar'a gitti.
Tillerson, Kuveytli bir arabulucuyla birlikte Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad El Thani ile görüştü.
Tillerson'ın Katar krizine ilişkin gerçekleştirdiği ziyaretler sona erdi.
Kaynak: haberinburada
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