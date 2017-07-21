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Katar Emiri, Krizden Sonra İlk Kez Konuştu: Biz Bir Sınava Girdik Ve Sınavı Başardık

KATAR EMİRİ, KRİZDEN SONRA İLK KEZ KONUŞTU: BİZ BİR SINAVA GİRDİK VE SINAVI BAŞARDIK

Katar Emiri Al Sani, Körfez krizi başladığından bu yana ilk kez konuştu. Katara karşı yürütülen kampanyanın önceden planlandığını belirten Al Sani "Biz bir sınava girdik ve sınavı başardık" dedi.

Tarih : 21 Temmuz 2017, 23:20
Puan Ver : Katar Emiri, Krizden Sonra İlk Kez Konuştu: Biz Bir Sınava Girdik Ve Sınavı Başardık(5/10)1

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Körfez krizinden bu yana yaptığı ilk açıklamada, "Daha önce hiç görülmemiş kışkırtmalar, iftiralar ile eşi görülmemiş vesayet ve abluka girişimine maruz kaldık. Maruz kaldığımız bu kampanya önceden planlanmıştır. Biz bir sınava girdik ve sınavı başardık" dedi.

TÜRKİYE'YE ÖZEL TEŞEKKÜR

Şeyh Al Sani, Türkiye'nin Körfez krizine yönelik tutumundan övgüyle söz ederek, "Türkiye'ye aramızda imzalanan iş birliği anlaşmasını hızlı bir şekilde yürürlüğe koyduğu ve temel ihtiyaçlarımızı karşıladığı için teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.

Al Sani, hükümetler arasındaki siyasi anlaşmazlıkların bedelini halkların ödemesini durdurmanın zamanının geldiğini de söyledi.

TİLLERSON AMBARGONUN KALKMASINI İSTEMİŞTİ

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, bugün yaptığı açıklamada Katar'ın terörle ve terörizmin finansmanıyla mücadele kapsamında son günlerde attığı adımlardan övgüyle bahsederek, "Ortaya koydukları çabadan memnunuz. Umarım (Suudi Arabistan'ın öncülüğünü yaptığı) 4 ülke, Katarlılar üzerinde olumsuz etkileri olan bu ambargonun kaldırılması konusunda bunu bir iyi niyet göstergesi olarak değerlendireceklerdir" demişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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