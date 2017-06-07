Erkeklerin Maaşı Artabilir
Türkiye Büyüme Rakamları Bugün Açıklanacak
Hackerlar Cyberpunk 2077 Dosyalarını Çaldı
Portrait Displays ‘İn Otomatik Kalibrasyon Yazılımı Samsung Qled Tv'lerde
Rıg 505 Lava : Oyunseverlere Özel Olarak Tasarlandı
Fly Drive : Seagate'den Uçan Disk!
Logitech G: Günlük Yaşam İçin Tasarlanan Gelişmiş Oyun Kulaklığı
Zte A2018 Benchmark'ta Göründü
Hastalar, 5G İle Sağlık Kontrolünü Kendileri Yapacak
Toki'den Vatandaşa Yüzde 20 İndirim
İktidar Ve Muhalefet 'tüzük'te Karşı Karşıya!
Deniz Seki Fiyatını Katladı!
Ramazan'da Baş Ağrısından İlaçsız Kurtulma Yolları
Arda Turan'dan Fatih Terim'e Jet Cevap!
Beşiktaş, Titi İle Anlaştı
Dolar Mb Kararları Öncesi Hafif Zayıfladı
Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak.. Ösym'den Lys Açıklaması
Suudi Arabistan'da Terör Saldırısı: 1 Binbaşı Öldü
Samsun'da Feci Kaza! Çok Sayıda Ölü Ve Yaralı Var
Herkes Lastik Değiştirmeye Başlayınca Ortaya Çıktı

katar, gayrimenkulcüleri de endişelendirdi

KATAR, GAYRİMENKULCÜLERİ DE ENDİŞELENDİRDİ

Dünyanın en büyük yatırımcı ülkeleri arasında 14. sırada bulunan, Türkiye ise en fazla yatırım yaptığı 7. ülke olan Katar ile 7 ülkenin ilişkilerini kesmesi, Türk gayrimenkul sektörünü de endişelendirdi.

Tarih : 07 Haziran 2017, 12:29
Puan Ver : Katar, Gayrimenkulcüleri De Endişelendirdi(6/10)3


Dünyanın en büyük yatırımcı ülkeleri arasında 14. sırada bulunan, Türkiye ise en fazla yatırım yaptığı 7. ülke olan Katar ile 7 ülkenin ilişkilerini kesmesi, Türk gayrimenkul sektörünü de endişelendirdi.



Yurt genelinde gayrimenkul geliştirme çalışmaları yapan Onursal Gayrimenkul AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Onur Öngün, bir süre önce yabancıya yönelik yoğun çalışmalar yaptıkları Çanakkale ve civarı ile diğer bölgelerde en önemli yabancı müşterilerin Katar'dan olduğunu kaydetti.



Katarlılar'ın ülkemizdeki yatırımların büyüklüğünün 18 milyar doları bulduğuna işaret eden Onur Öngün, şunları söyledi:



“Bizler yabancı yatırımcıyı nasıl çekeriz diye gece gündüz çalışırken ne yazık ki içeride ve dışarıda talihsiz ve çoğu suni gündem gereksiz olaylar nedeniyle ivmemizi kaybediyoruz. Bugün de aynı sorun yaşanıyor. Bizim en önemli yabancı muhataplarımız Ortadoğulular ve bunların arasında da Katar'ın çok özel yeri var. Katarlı işadamları Türkiye'nin geleceğine dair çok umutlu ve burada yaptığı yatırımların kısa sürede geri dönüşlerini alması nedeniyle her yıl ilgisini daha da artırıyor. Bu aşamada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gayretlerini taktirle karşılıyor, bir an önce sorunun giderilmesini bekliyoruz.”








Etiketler: Katar  Gayrimenkulcüleri  De  Endişelendirdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER