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katar ile 14 yeni ticari anlaşma yolda

KATAR İLE 14 YENİ TİCARİ ANLAŞMA YOLDA

Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al-Şafi, ülkelerinin her zaman Türkiye'de yatırım için fırsat aradığını belirterek, "Trabzon'da 18 Aralık'ta Türkiye ile enerji, ekonomi ve turizm başta olmak üzere çeşitli alanlarda 14 anlaşma imzalayacağız." dedi.

Tarih : 14 Aralık 2016, 13:34
Puan Ver : Katar İle 14 Yeni Ticari Anlaşma Yolda(8/10)5


Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al-Şafi, ülkelerinin her zaman Türkiye'de yatırım için fırsat aradığını belirterek, "Trabzon'da 18 Aralık'ta Türkiye ile enerji, ekonomi ve turizm başta olmak üzere çeşitli alanlarda 14 anlaşma imzalayacağız." dedi.



Şafi yaptığı açıklamada,Türkiye-Katar ilişkilerinin son yıllarda kazandığı ivmeye dikkati çekerek, ülkeleriyle Türkiye arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin çok iyi bir şekilde geliştiğini söyledi.



Katar'ın Türkiye'de Finansbank ve Digiturk'ü aldığını hatırlatan Şafi, "Katar, Türkiye'de yatırım için her türlü fırsatı değerlendirmektedir.Yakında Trabzon'da Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad Al Sani ile sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir görüşmesi olacak. Trabzon'da 18 Aralık'ta Türkiye ile enerji, ekonomi ve turizm başta olmak üzere çeşitli alanlarda 14 anlaşma imzalayacağız. Bu anlaşmalar ilişkilerimizi daha da güçlendirecektir." değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye ile her türlü yatırım olanaklarının değerlendirildiğini ifade eden Şafi, halen Katar Ekonomi Bakanlığından bir heyetin ülkemizde olası yatırımlar konusunda görüşmeler yaptığını vurguladı.



LNG GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR



Dünyadaki doğalgaz rezervlerinin yüzde 14'üne sahip Katar ile Türkiye arasındaki LNG görüşmelerine de değinen Şafi, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) satışı konusundaki ticari görüşmelerin sürdüğünü aktardı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçen yılki ziyareti sırasında BOTAŞ ile Katar milli petrol şirketi arasında Tükiye'nin bu ülkeden uzun vadeli ve düzenli LNG ithalatı yapmasını sağlayacak ön mutabakat zaptı imzalamıştı.



Türkiye'nin Katar'a yönelik ihracatı demir-çelik, elektrikli makine ve cihazlar, motorlu araç ve parçaları, ev tekstil ürünleri, mobilya ve gıda gibi kalemlerden oluşuyor. Katar ise Türkiye'ye daha çok LNG, plastik ve mamulleri ile kimyevi ürünler ihraç ediyor.



 



kaynak:sabah








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