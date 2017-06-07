Suudi arabistan, Mısır, BAE, Bahreyn, Yemen gibi ülkelerin arasında bulunduğu çok sayıda Körfez ülkesi hafta başında "terörizmi desteklediği" gerekçesiyle Katar'la diplomatik ilişkilerini kesmiş ve Katar'a yönelik bazı yaptırımlar açıklamıştı.



Suudi arabistan, Mısır, BAE, Bahreyn, Yemen gibi ülkelerin arasında bulunduğu çok sayıda Körfez ülkesi hafta başında "terörizmi desteklediği" gerekçesiyle Katar'la diplomatik ilişkilerini kesmiş ve Katar'a yönelik bazı yaptırımlar açıklamıştı.







ABD Başkanı Donald Trump ise Ortadoğu gezisi sırasında "radikal ideolojinin" finanse edilmemesi uyarısında bulunduğunu ve bunun ardından görüştüğü ülke liderlerinin Katar'ı işaret ettiklerini belirtirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam Katar'a uygulanan yaptırımları doğru bulmadığını, Türkiye'nin Katar ile ilişkilerini geliştirerek sürdüreceğini söyledi.







Reuters'ta bugün yer alan bir habere göre; hükümet, gündemin alt sıralarında bulunan, Katar'da TSK unsurlarının konuşlandırılması ve Jandarma eğitimi konusundaki iki anlaşmanın TBMM Genel Kurulu gündeminde öne çekilerek bugün ele alınmasını önerdi.







kaynak:milliyet