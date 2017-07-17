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Katarakt Ameliyatına Gelen Hastanın Gözünden 27 Lens Çıktı

KATARAKT AMELİYATINA GELEN HASTANIN GÖZÜNDEN 27 LENS ÇIKTI

İngiltere'de katarakt ameliyatı için hastaneye giden 67 yaşındaki kadının gözünden 27 adet kontakt lens çıkarıldı.

Tarih : 17 Temmuz 2017, 23:20
Puan Ver : Katarakt Ameliyatına Gelen Hastanın Gözünden 27 Lens Çıktı(7/10)3

İngiltere'de katarakt ameliyatı için hastaneye giden kadın ameliyat ekibini şaşırttı.

GÖZÜNDEN 27 TANE LENS ÇIKTI

Birmingham şehrindeki Solihull Hastanesi'ne gelen kadının gözünden çıkan lensler önce 'mavi renkte yabancı bir cisim' olarak tanımlandı, ardından da cismin, birbirine mukusla yapışmış 17 adet lens olduğu anlaşıldı.

35 YILDIR LENS KULLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Detaylı muayenenin ardından kadının gözünün arkasından 10 adet lens daha çıkarıldı. Hastanın yaklaşık 35 yıldır tek kullanımlık kontak lensler kullandığı belirtildi."DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİK"

27 lensin çıkarılmasından sonra kadın gözlerinin rahatladığını ifade etti. Pratisyen göz doktoru Rupal Morjaria, Optometry Today internet sitesine konuşurken "Daha önce hiçbirimiz böyle bir şey görmemişti. Çok büyük bir kitleydi. Birbirine yapışmış 17 tane lens. Hastanın durumun farkına dahi varmaması hepimizi şaşırttı. Normal şartlarda bu kadar lensin gözde ciddi rahatsızlığa yol açması gerekir" dedi.

"LENSLERİ GÖRÜNCE ŞOK OLDUK"

Morjaria, hastanın da gözünden çıkan lensleri görünce şok olduğunu ifade etti ve "Gözündeki rahatsızlığın yaşlılıktan ve göz pınarının kurumasından kaynaklandığını sanıyormuş" diye konuştu.

"LENSLER GİDECEK YER BULAMAMIŞ"

Lenslerin kaybolmasına hastanın göz çukurunun derinde olmasının yol açmış olabileceği belirtiliyor. Göz Doktorları Birliği sözcüsü Ceri Smith-Jaynes, özellikle tek kullanımlık yumuşak lenslerin kaybolmasının alışıldık bir durum olduğunu ifade ederek "Ancak vücut genellikle bu lensleri bir şekilde atmanın yolunu bulur" dedi.

Ancak söz konusu hastanın göz çukurlarının derin olması neticesinde lenslerin üst göz kapağının arkasında katlanarak sıkıştığı ve gidecek bir yer bulamadığı sanılıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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