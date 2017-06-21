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katar'dan flaş abd açıklaması!

KATAR'DAN FLAŞ ABD AÇIKLAMASI!

Katar, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'in "Körfez ülkelerinin Katar hakkındaki endişelerini henüz detaylandırmamalarına şaşırdıkları" yönündeki açıklamasından memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Tarih : 21 Haziran 2017, 09:32
Puan Ver : Katar'dan Flaş Abd Açıklaması!(10/10)7


Katar Dışişleri Bakanlığı Basın Ofisi Müdürü Said er-Rumeyhi  tarafından yapılan yazılı açıklamada, Nauert'in "Ambargoyu uygulamaya iki  haftadan fazla bir zaman önce başladılar. Körfez ülkelerinin Katar hakkındaki  iddialarının detaylarını henüz kamuoyu ile paylaşmamasına karşı şaşırmış  durumdayız." ifadelerini kullandığı açıklamasından memnun kalındığı belirtildi.



Katar'ın uluslararası toplum tarafından tanınan barışçıl temeller  üzerine kurulu medeni bir diyalog yoluyla krizin çözümüne destek veren tutumuna  vurgu yapılan açıklamada, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın  Körfez çatısı altında krizin çözümü için sarf ettiği çabaların da desteklendiği  aktarıldı.



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, açıklamasında ayrıca "Bu  aşamada basit bir soruyla karşı karşıyayız: Atılan adımlar gerçekten Katar'ın  terörizmi desteklediği yönündeki iddiaların sonucu muydu, yoksa Körfez ülkeleri  arasında uzun zamandan beri var olan sorunlarla mı ilgiliydi?" demişti.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Katar  Dan  Flaş  Abd  Açıklaması    haber

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