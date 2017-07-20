Katar'dan Sonra Körfez'de Yeni Kriz! Kuveyt İran Büyükelçisini Kovdu
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Katar'dan Sonra Körfez'de Yeni Kriz! Kuveyt İran Büyükelçisini Kovdu

KATAR'DAN SONRA KÖRFEZ'DE YENİ KRİZ! KUVEYT İRAN BÜYÜKELÇİSİNİ KOVDU

Körfez ülkesi Kuveyt, İran ile diplomatik ilişkisinde 'yeni somut adımlar' atmaya karar verdi. İran'ın resmi haber ajansı ISNA, İran büyükelçisine Kuveyt'i terk etmesi için 48 gün verildiğini duyurdu.

Tarih : 20 Temmuz 2017, 18:40
Puan Ver : Katar'dan Sonra Körfez'de Yeni Kriz! Kuveyt İran Büyükelçisini Kovdu(9/10)5

Körfez'de Katar krizi henüz son bulmadan şimdi de İran ile Kuveyt arasında ipler gerildi. Arap basınında İran'ın Kuveyt'teki temsilciliğinin bazı bölümlerinin kapatıldığı haberlerinin ardından, Kuveyt, İran'la diplomatik ilişkileri konusunda yeni adımlar atacağını açıkladı.

GEREKÇE: İRAN VE HİZBULLAH LEHİNE CASUSLUK YAPMAK

Karara gerekçe olarak, Kuveyt mahkemesinin geçtiğimiz yıl bir İran vatandaşının da içerisinde bulunduğu bir grubu İran ve Hizbullah lehine casusluk yapmaktan mahkum etmesi gösterildi.

VİYANA KARARLARINA UYGUN ADIMLAR ATILACAK

Mahkeme kararının ardından gelen açıklamada, "Kuveyt hükümeti, diplomatik normlara çerçevesinde, İran İslam Cumhuriyeti'yle ilişkilerini Viyana kararlarına uygun olarak düzenleyecek adımlar atma kararı almıştır" ifadesi yer aldı.

15 İRANLI DİPLOMAT KOVULDU, BÜYÜKELÇİYE 48 SAAT SÜRE VERİLDİ

Öte yandan AFP Haber Ajansı, Kuveyt'in 15 İranlı diplomatı sınır dışı ettiğini duyurdu. İran'ın resmi haber ajansı ISNA, Kuveyt'in İran büyükelçisine ülkeyi terk etmesi için 48 gün süre verildiğini duyurdu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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