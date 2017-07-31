Katar'ın "Hac siyasallaştırılıyor, Kabe'ye uluslararası statü verilsin" şeklinde bir açıklama yaptığını iddia ederek "Bu sözler savaş ilanıdır" diyen Suudi Arabistan'a jet yalanlama geldi.

Katar Vakıflar ve İslami İşler Bakanlığı, Suudi Arabistan basınında yer alan "Doha, Katarlılara hac kayıtlarını kapattı" söylemlerinin "yalan haber" olduğunu ifade ederek, bu tür haberlerin gerçekleri çarpıtma ve Katarlı hacıların önüne engel koyma girişimleri olduğunu belirtti

"HABERLER KATAR'A KARŞI YÜRÜTÜLEN KAMPANYANIN BİR PARÇASI"

Katar Vakıflar ve İslami İşler Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Son zamanlarda Suudi Arabistan basınında yer alan yalan haberler, söz konusu ülkeler tarafından krizin üretilmesinin ardından Katar devletine karşı yapılan kampanyalar çerçevesindedir" ifadelerine yer verildi.

"HAC FARİZASINI SİYASİLEŞTİRME ÇABASI ÜZÜCÜ"

İslam'ın esaslarından biri olan hac farizasını siyasileştirme çabasının üzüntüyle karşılandığı ifade edilen açıklamada bu durumun birçok Müslümanı hacdan mahrum bırakabileceği kaydedildi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr Bahreyn'in başkenti Manama'da, Katar kriziyle ilgili olarak basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Katar'ın hac meselesini siyasileştirme girişimini reddediyoruz. Suudi Arabistan, Katarlı hacıları diğer tüm Müslümanlar gibi kutsal topraklarda ağırlamaktan memnuniyet duyar. Hiçbir ülkenin bunu siyasileştirmesini ve farklı amaçları için kullanmasını kabul etmiyoruz." diye konuşmuştu.

El-Cübeyr ayrıca Katar'ın bu açıklamasının "savaş ilanı" olduğunu söylemişti

İKİNCİ YALANLAMA: ACİL HAVA KORİDORU TAHSİS EDİLMEDİ

Bir diğer yalanlama da Katar uçaklarına acil hava koridoru tahsis edildiği haberine geldi. Katar Sivil Havacılık Otoritesi, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'ın, Katar uçakları için acil hava koridoru tahsis ettiği yönündeki açıklamayı yalanladı.

"SUUDİ ARABİSTAN HABER AJANSININ HABERİ GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Katar Sivil Havacılık Otoritesi'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Abluka uygulayan ülkelerin hava sahasında Katar uçakları için acil hava koridorlarının tahsis edildiğine ilişkin Suudi Arabistan Haber Ajansı SPA tarafından yayımlanan haber gerçeği yansıtmıyor. Bu ülkeler, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün uygulamalarında olduğu gibi havacılıkla ilgili herhangi bir duyuruda bulunmadı." ifadeleri kullanıldı.

KATAR'DAN BASINA ÇAĞRI: YALAN HABERLERİ YAYINLAMAYIN

Açıklamada, Kanada'nın Montreal kentinde bugün düzenlenecek ICAO konsey oturumundan önce gerçek dışı olan bu tür haberlerin yayınlanmaması çağrısında bulunuldu.

SUUDİ AJANSI, 9 ACİL HAVA KORİDORU TAHSİS EDİLDİĞİNİ DUYURMUŞTU

Suudi Arabistan Haber Ajansı SPA'nın ülkedeki Sivil Havacılık Otoritesi'nin yazılı açıklamasına dayandırdığı haberinde, 5 Haziran'dan bu yana Katar ile ilişkilerini kesen 4 Arap ülkesinin, bölgesel hava sahasının kapatıldığı durumlarda uygulandığı gibi acil durumlarda Katar uçaklarının kullanabileceği 9 acil hava koridoru tahsis ettiği belirtilmişti. Haberde, söz konusu uygulamanın 1 Ağustos'tan itibaren başlayacağı aktarılmıştı.

Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz, 5 Haziran'da Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleriyle başlamıştı. Katar'a abluka uygulayan 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine 13 maddelik bir talep listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.

Kaynak: haberinburada