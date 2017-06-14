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katar'dan suudi arabistan'a çok sert yanıt

KATAR'DAN SUUDİ ARABİSTAN'A ÇOK SERT YANIT

Suudi Arabistan'dan gelen 'Abluka değil boykot' açıklaması Katar'ı kızdırdı.

Tarih : 14 Haziran 2017, 13:59
Puan Ver : Katar'dan Suudi Arabistan'a Çok Sert Yanıt(8/10)6


Suudi Arabistan'dan gelen 'Abluka değil boykot' açıklaması Katar'ı kızdırdı. Katar Dışişleri Bakanlığı Basın Ofisi Müdürü Rumeyhi:"Kardeş Körfez ülkelerinin Katar'ın tek sınır kapısını kapatması, aynı şekilde hava ve deniz yolunu kapatması boykot olarak tanımlanamaz; bu doğrudan ablukadır"



Katar Dışişleri Bakanlığı Basın Ofisi Müdürü Ahmed bin Said er-Rumeyhi, Katar'a karşı bazı Arap ülkelerinin kara, deniz ve hava trafiğini kapatmasının "tam bir abluka" olduğunu söyledi.



Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre Rumeyhi, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krize ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Kardeş Körfez ülkelerinin Katar'ın tek sınır kapısını kapatması, aynı şekilde hava ve deniz yolunu kapatması boykot olarak tanımlanamaz; bu doğrudan ablukadır." diyen Rumeyhi, bu adımlarla açıkça belirtildiği gibi siyasi hedefleri gerçekleştirmek için Katar'da yaşayanlara, Katar devletine, yönetimine baskı kurmanın amaçlandığını vurguladı.



Rumeyhi, Körfez'deki krizde Katar'a yönelik atılan adımların "kardeşlik bağlarına, İslami, insani prensiplere, değerlere, uluslarası kanunlara ve uluslararası insan hakları maddelerine aykırı olduğunu" belirtti. Kardeş ülkelerin, Katar'a asılsız suçlamalar yöneltmesinin kabul edilemez olduğunu dile getiren Rumeyhi, Katar'ın teröre finansman sağladığı hatta bununla yeterince mücadele etmediği suçlamalarını kesinlikle reddettiğine dikkati çekti.



 



kaynak:sabah








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