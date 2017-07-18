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KATAR'DAN TÜRK ÜSSÜ AÇIKLAMASI: BU SADECE İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİNİ İLGİLENDİRİR


Katar'dan Türk Üssü Açıklaması: Bu Sadece İki Ülke İlişkilerini İlgilendirir
Tarih : 18 Temmuz 2017, 00:40
Puan Ver : Katar'dan Türk Üssü Açıklaması: Bu Sadece İki Ülke İlişkilerini İlgilendirir(8/10)4

Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed El-Atiyye, TRT World televizyon kanalına verdiği mülakatta, gündeme ilişkin değerlendirmede bulunarak soruları yanıtladı.

Ülkesi ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krizde, Türkiye'nin Katar'daki askeri üssünün tartışma konusu olup olmadığının sorulması üzerine Atiyye, kendilerinden istenen 13 maddelik talep listesi içinde ülkedeki Türk üssünün kapatılmasının yer aldığını söyledi.

"BU SADECE İKİ DEVLETİ İLGİLENDİRİR"

Atiyye, "Ama ne yazık ki Katar'a saldırıp, Katar'ı abluka altına alma kararının zamanı bizim tarafımızdan belirlenmedi, zamanı onlar belirledi. Bu yüzden çok uzun zamandan beri herkes tarafından bilinen bir üssü gelip de bizden kapatmamızı isteyemezler. Bu sadece iki egemen devlet arasındaki ilişkileri ilgilendirir." diye konuştu.

"KATAR DA BİR DARBENİN HEDEFİ OLABİLİR"

Türkiye'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin üzerinden 1 yıl geçtiğinin hatırlatılması ve Katar'ın böyle bir şeyle karşı karşıya olma ihtimalinin sorulması üzerine Atiyye, darbe girişimi olduğunda durumu çok yakından takip ettiklerini belirtti.

"ERDOĞAN'I İLK AL SANİ ARADI"

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin o gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayan ilk kişi olduğunu dile getiren Atiyye, "Katar'ın sıradaki hedef olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye ve Katar dünya üzerindeki mazlum insanlara yönelik ortak onurlu bir duruş sergiliyor, bu noktada Katar bir sonraki hedef olabilir." ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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