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katar'dan yeni açıklama

KATAR'DAN YENİ AÇIKLAMA

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani: "Diyaloğa ve oturup konuşmaya hazırız. Biz burada 'süper güç' değiliz ve meselelerin çatışma yoluyla çözüleceğine inanmıyoruz"

Tarih : 07 Haziran 2017, 11:27
Puan Ver : Katar'dan Yeni Açıklama(8/10)6


Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ülkesinin, komşularıyla yaşadığı diplomatik krizin çözümü için "diyaloğa hazır" ve "ara buluculuğa açık" olduğunu bildirdi. Katar resmi haber ajansı QNA'da yer alan habere göre, Al Sani, CNN'e verdiği röportajda, "Diyaloğa ve oturup konuşmaya hazırız. Biz burada 'süper güç' değiliz ve meselelerin çatışma yoluyla çözüleceğine inanmıyoruz." dedi.



Al Sani, ülkesinin "terörü desteklediği" yönündeki suçlamaları yalanladı.



Katarlı bakan, bu iddialara ilişkin, "Katar terörün finanmasıyla mücadele ediyor ve dünyayı potansiyel teröristlere karşı korumakta katkı sağlıyor." değerlendirmesini yaptı.



 



kaynak:hürriyet








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